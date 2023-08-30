Леся Нікітюк попрощалася зі звичним кольором волосся
Телеведуча Леся Нікітюк змінила звичний білявий колір волосся. Дехто з прихильників навіть не одразу впізнав улюблену зірку в новому образі.
Фото з новим кольором волосся Нікітюк показала в Instagram.
Зміни в образі ведучої
Леся Ніеітюк змінила зачіску. Зірка багато років була блондинкою, тепер знаменитість стала брюнеткою. Лише передні пасма залишила білими.
На відео Нікітюк хизується новою зачіскою у чорній сукні перед дзеркалом.
"Попрощалась з блондом. Як вам?", — прокоментувала відео ведуча.
Новий колір Лесі Нікітюк оцінили й зіркові подружки, які засипали її компліментами у коментарях до допису: Даша Квіткова, Вікторія Маремуха, Таня Парфільєва, акторки Наталка Денисенко та Вікторія Булітко.
Нагадаємо, Нікітюк креативно прокоментувала чутки про її роман з колегою, який втік за кордон.
Раніше Леся Нікітюк зізналася, чи робила пластику грудей.