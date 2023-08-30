Леся Нікітюк попрощалася зі звичним кольором волосся

Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк змінила звичний білявий колір волосся. Дехто з прихильників навіть не одразу впізнав улюблену зірку в новому образі.

Фото з новим кольором волосся Нікітюк показала в Instagram.

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Леся Ніеітюк змінила зачіску. Зірка багато років була блондинкою, тепер знаменитість стала брюнеткою. Лише передні пасма залишила білими.

На відео Нікітюк хизується новою зачіскою у чорній сукні перед дзеркалом.

"Попрощалась з блондом. Як вам?", — прокоментувала відео ведуча.

Новий колір Лесі Нікітюк оцінили й зіркові подружки, які засипали її компліментами у коментарях до допису: Даша Квіткова, Вікторія Маремуха, Таня Парфільєва, акторки Наталка Денисенко та Вікторія Булітко.

Нагадаємо, Нікітюк креативно прокоментувала чутки про її роман з колегою, який втік за кордон.

Раніше Леся Нікітюк зізналася, чи робила пластику грудей.