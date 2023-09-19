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Притула розбудив Нікітюк о другій годині ночі: що хотів дізнатися

19 вересня 2023 07:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Притула розбудив Нікітюк о другій годині ночі: що хотів дізнатися
Сергій Притула і Леся Нікітюк. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку літа співведучим шоувумен Лесі Нікітюк в популярній телепрограмі "Хто зверху?" став 31-річний блогер, актор Богдан Шелудяк, більш відомий в соцмережах як Буше. Він замінив волонтера, громадського діяча Сергія Притулу, який майже 15 років був обличчям одного з популярніших каналів країни. Стало відомо, як він відреагував на перший знімальний день без нього.

Про це повідомляє "Новий канал", на якому виходить шоу. 

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Подробиці

Напередодні в Києві відбулась автограф-сесія ведучих розважального проєкту "Хто зверху?", який стартує вже цього четверга, 21 вересня. Так, під час спілкування з шанувальниками шоу Леся розповіла, якою була її розмова з легендарним ведучим шоу Сергієм Притулою після першого знімального дня.

"Сергій Дмитрович вів цей проєкт протягом дванадцяти років. Окрім цього він був і креативним продюсером шоу. І от у перший знімальний день цього сезону Притула зателефонував мені. Це було о другій годині ночі. Я вже бачила четвертий сон, оскільки наступного дня треба було рано прокидатись і готуватися до знімальної зміни. Підняла слухавку й почула: "Відзняли?". Я сказала: "Так". Він: "Нормально?". Я з усмішкою: "Ну, може бути". Тоді Сергій: "Будеш спати?" Я: "Ну, так". І він мені: "То давай". Ось такий у нас був діалог", — розповіла Нікітюк.

Сергій Притула і Леся Нікітюк. Фото: Google

Леся також додала, що Сергій — дуже емоційна людина. Він завжди щиро показує, що відчуває. 

"Я думаю, він точно не буде ревнувати до нового ведучого шоу. Сергій Дмитрович бажає проєкту лише успіху. З цього дзвінка було відчутно, що він дуже сумує за "Хто зверху?" й за попередньою роботою в цілому. Та ми всі дуже дякуємо йому за те, що він робить зараз", — підсумувала Нікітюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що новий ведучий шоу "Хто зверху?", який замінив Притулу, розповів про кастинг. Також ми розповідали, що Леся Нікітюк вперше звернулася до психотерапевта.

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