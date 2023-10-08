Леся Никитюк показала вещевой рынок в Хмельницком: фото
Резкое похолодание заставило многих украинцев достать теплые вещи. Многие отправились и по магазинам. Среди них была и телеведущая Леся Никитюк. Компанию ей составила ее мама, пани Катерина.
Соответствующие фото и видео появились в Instastories шоувумен.
Звездный шоппинг
35-летняя телеведущая родом из Хмельницкого. Этот город, в частности, славится и своим рынком. Именно туда и отправилась Леся в компании своей мамы. Цель — посмотреть на ассортимент одежды и максимально тепло утеплиться. Никитюк показала подписчикам атмосферу известной локации.
Выбор куртки для мамы не обходился без традиционных шуток Никитюк. Так, например, одно пальто они забраковали, потому что, по словам Леси, в таком недавно появлялась певица Настя Каменских (NK).
Привлекла внимание звездной семьи и интересная модель куртки, стилизованной под Gucci, но с логотипом на левой груди Adidas. Цена — 3800 гривен. Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) попросила Лесю взять ей куртку. На что Никитюк с юмором отметила, что для 33-летней исполнительницы это слишком дорого.
Сама Леся также примеряла некоторые модели одежды, в том числе шорты. Телеведущая вспомнила детство и встала босиком на картонку. А также попробовала местную кухню, цена и качество которой приятно удивили звезду.
В итоге, Екатерина и Леся выбрали стилизованную черно-белую утепленную куртку с капюшоном.
"Хорошей женщине — хорошая курточка, чтобы не замерзла моя Кэт", — подписала видео Леся.
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