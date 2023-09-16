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Леся Нікітюк вперше звернулася до психотерапевта

16 вересня 2023 10:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Леся Нікітюк вперше звернулася до психотерапевта
Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Телеведуча Леся Нікітюк показала підписникам свій перший в житті сеанс у психотерапевта. Також 35-річна зірка українського шоу-бізнесу розповіла, як справлялася з емоційним навантаженням до цього. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Нікітюк. 

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Подробиці

За словами телеведучої, вона емоційно хвилювалась перед початком психотерапії. Лесі було важливо знайти людину, якій їй було б комфортно відкритися. 50-хвилиний сеанс провела молода психотерапевтка Антоніна.

Леся Нікітюк на сеансі у психотерапевта. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

"Вибачте за прояв емоцій, але воно останнім часом накриває, і доволі частенько. Якось з війною ти живеш у постійному очікуванні, типу, може, завтра, післязавтра щось зміниться. Приходить завтра, післязавтра, але кінця краю не видно. Напевно, у вас теж були і є такі думки", — сказала Леся. 

Нікітюк також зізналась. що для неї завжди найкращими психологами були мама, менеджерка Валерія (працює з Лесею 24 на 7) та келих червоного сухого вина. Але цього наразі вже недостатньо. Саме тому шоувумен і звернулася за допомогою до психотерапевта. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк попрощалася зі звичним кольором волосся. Також ми розповідали, що Нікітюк іронічно звернулася до анонімних хейтерів.

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