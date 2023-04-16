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Леся Никитюк показала собственноручно сделанную писанку и свою пасхальную корзину

16 апреля 2023 11:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Леся Никитюк показала собственноручно сделанную писанку и свою пасхальную корзину
Телеведущая Леся Никитюк на утренней службе в церкви. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В воскресенье, 16 апреля, православные украинцы-христиане восточного обряда празднуют Пасху. Многие звезды шоу-бизнеса публикуют свои паски, пасхальные яйца и писанки. Среди них и телеведущая Леся Никитюк.

В своих Instastories шоувумен показала, как готовилась к религиозному празднику.

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35-летняя телеведущая решила самостоятельно сделать писанку. Своим подписчикам Никитюк объяснила, что цветные яйца, которые православные обычно едят на Пасху, называются пасхальными яйцами. А писанка, неотъемлемый атрибут весенних праздников и символ украинской Пасхи, является оберегом.

"Защищает дом от пожаров, скот от хищников, а еще и использовали для исцеления от болезней, или просто дарили", — рассказала Никитюк.

На своей писанке Леся изобразила символ матери. В соцсети шоувумен показала, как создавала оберег и что он значит.

Леся Никитюк делает писанку. Скриншот: Instastories/lesia_nikituk
Леся Никитюк делает писанку. Скриншот: Instastories/lesia_nikituk
Готовая писанка Леси Никитюк и ее значение. Скриншот: Instastories/lesia_nikituk

Ранним утром, как и миллионы украинцев, Никитюк пошла в церковь. В пасхальной корзине у нее была паска, пасхальные яйца, мясо, хрен, соль и колбаска.

Пасхальная корзина телеведущей Леси Никитюк. Скриншот: Instastories/lesia_nikituk

Напомним, ранее мы писали, за что именно телеведущая Екатерина Осадчая любит Пасху. Также мы рассказывали, почему шоумен Анатолий Анатолич не хочет праздновать Пасху.

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