Леся Нікітюк показала палкі обійми з бойфрендом-воїном - фото

Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк замилувала шанувальників новою світлиною зі своїм обранцем, військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Пара ніжно пообіймалася на камеру.

Фото знаменитість опублікувала в Instastories.

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37-річна зірка частіше стала тішити фанів романтичним контентом. Так, Леся показала знімок, на якому міцно обіймала свого 28-річного обранця, стоячи спиною до камери, поки він робив фото у дзеркалі.

Телеведуча одягнула футболку Дмитра із тризубом на спині, в той час як він постав у кадрі у"пікселі".

Леся Нікітюк зі своїм нареченим. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, на фото Нікітюк відмітила дуже романтичну та милу деталь — її коханий носить у чохлі телефона її маленьку фотокартку на згадку.

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