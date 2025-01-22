Леся Никитюк показала жаркие объятия с бойфрендом-воином - фото

Леся Никитюк показалась в нежных объятиях жениха-воина
Телеведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новой фотографией со своим избранником, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара нежно обнималась на камеру.
Фото знаменитость опубликовала в Instastories.
Леся Никитюк позировала в объятиях любимого-воина
37-летняя звезда чаще стала радовать фанов романтическим контентом. Так, Леся показала снимок, на котором крепко обнимала своего 28-летнего избранника, стоя спиной к камере, пока он делал фото в зеркале.
Телеведущая надела футболку Дмитрия с трезубцем на спине, в то время как он предстал в кадре в "пикселе".
Кстати, на фото Никитюк отметила очень романтичную и милую деталь — ее возлюбленный носит в чехле телефона ее маленькую фотокарточку на память.
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