Леся Никитюк показала жаркие объятия с бойфрендом-воином - фото

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк очаровала поклонников новой фотографией со своим избранником, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Пара нежно обнималась на камеру.

Фото знаменитость опубликовала в Instastories.

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37-летняя звезда чаще стала радовать фанов романтическим контентом. Так, Леся показала снимок, на котором крепко обнимала своего 28-летнего избранника, стоя спиной к камере, пока он делал фото в зеркале.

Телеведущая надела футболку Дмитрия с трезубцем на спине, в то время как он предстал в кадре в "пикселе".

Леся Никитюк со своим женихом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, на фото Никитюк отметила очень романтичную и милую деталь — ее возлюбленный носит в чехле телефона ее маленькую фотокарточку на память.

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