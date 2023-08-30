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Леся Никитюк простилась с привычным цветом волос

30 августа 2023 12:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Леся Никитюк простилась с привычным цветом волос
Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая Леся Никитюк сменила привычный белый цвет волос. Кое-кто из поклонников даже не сразу узнал любимую звезду в новом образе.

Фото с новым цветом волос Никитюк показала в Instagram.

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Изменения в образе ведущей

Леся Никитюк сменила прическу. Звезда много лет была блондинкой, теперь знаменитость стала брюнеткой. Лишь передние пряди оставили белыми.

 

На видео Никитюк хвастает новой прической в черном платье перед зеркалом.

"Простилась с блондом. Как вам?", — прокомментировала видео ведущая.

Новый цвет Леси Никитюк оценили и звездные подруги, которые засыпали ее комплиментами в комментариях к посту: Даша Квиткова, Виктория Маремуха, Таня Парфильева, актрисы Наталка Денисенко и Виктория Булитко.

Напомним, Никитюк креативно прокомментировала слухи о ее романе с бежавшим за границу коллегой.

Ранее Леся Никитюк призналась, делала ли пластику груди.

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