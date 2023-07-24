Леся Никитюк развеселила украинцев продолжением своего Барби-сериала

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк после выхода фильма "Барби" не удержалась от собственной пародии. Телеведущая примерила образ куклы в сериале.

Новым роликом Леся поделилась в своем Instagram.

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Телеведущая Леся Никитюк порадовала новым Инста-сериалом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

По сюжету Леся Никитюк играет Барби, а актриса театра "Черный квадрат" Ирина Гатун — пупса. Обе куклы стоят в коробках на полке магазина, ведут диалог и ждут, когда на них найдется покупатель.

"Сняли сериал по бартеру, из Госбюджета денег не брали. Актеры работают за ругательства" , — прокомментировала видео Леся Никитюк.

Подписчики были в восторге от обоих роликов и попросили телеведущую не останавливаться. Некоторые даже назвали Никитюк лучше звезды оригинальной "Барби" Марго Робби.

Напомним, режиссер Грета Гервиг побила рекорд среди режиссеров-женщин. Ее фильм о кукле Барби собрал невероятную кассу.

Ранее Эдгар Каминский рассказал, делала ли "Барби" Марго Робби пластические операции.