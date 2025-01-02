Леся Нікітюк та її коханий-воїн показали романтичний відпочинок в Карпатах — фото

Леся Нікітюк та її коханий-воїн замилували кадрами з відпочинку
Телеведуча Леся Нікітюк та її обранець, військовослужбовець Дмитро Бабчук, зустріли Новий рік на відпочинку. Закохані вирушили на святковий вікенд у Карпати.
Світлинами з відпустки знаменитість поділилася в Instagram.
Леся Нікітюк з бойфрендом відпочиває в Карпатах
37-річна зірка та її молодший на дев'ять років обранець вирішили зустріти новорічні свята на заході України. Пара вирушила до Буковелю, де зупинилася у купольному готелі.
Леся показала підписникам не лише мальовничі краєвиди Карпат, а й нове фото з коханим. Телеведуча опублікувала кадр, де позувала поруч із військовим, поки він кермував авто.
"З Новим роком змії", — підписала фото знаменитість.
У своєму Instagram Бабчук також поділився романтичним кадром з Нікітюк. Пара позувала перед дзеркалом у номері готелю у білих халатиках. Поки Дмитро робив фото Леся обіймала його зі спини.
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