Леся Нікітюк та її коханий-воїн показали романтичний відпочинок в Карпатах — фото

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк та її обранець, військовослужбовець Дмитро Бабчук, зустріли Новий рік на відпочинку. Закохані вирушили на святковий вікенд у Карпати.

Світлинами з відпустки знаменитість поділилася в Instagram.

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37-річна зірка та її молодший на дев'ять років обранець вирішили зустріти новорічні свята на заході України. Пара вирушила до Буковелю, де зупинилася у купольному готелі.

Леся Нікітюк показала вид з готелю. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся показала підписникам не лише мальовничі краєвиди Карпат, а й нове фото з коханим. Телеведуча опублікувала кадр, де позувала поруч із військовим, поки він кермував авто.

"З Новим роком змії", — підписала фото знаменитість.

Леся Нікітюк та її обранець. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У своєму Instagram Бабчук також поділився романтичним кадром з Нікітюк. Пара позувала перед дзеркалом у номері готелю у білих халатиках. Поки Дмитро робив фото Леся обіймала його зі спини.

Леся Нікітюк зі своїм бойфрендом. Фото: instagram.com/special_my_profession

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу показала свого чоловіка у новорічній фотосесії.

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