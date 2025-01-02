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Леся Никитюк и ее возлюбленный-воин восхитили кадрами с отдыха

2 января 2025 10:53
Мария Покровская - Редактор
Леся Никитюк и ее любимый воин показали романтический отдых в Карпатах — фото
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Мария Покровская - Редактор

Телеведущая Леся Никитюк и ее избранник, военнослужащий Дмитрий Бабчук, встретили Новый год на отдыхе. Влюбленные отправились на праздничный уик-энд в Карпаты.

Фотографиями из отпуска знаменитость поделилась в Instagram.

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37-летняя звезда и ее младший на девять лет избранник решили встретить новогодние праздники на западе Украины. Пара отправилась в Буковель, где остановилась в купольном отеле.

Леся Никитюк показала вид из гостиницы
Леся Никитюк показала вид из гостиницы. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся показала подписчикам не только живописные виды Карпат, но и фото с любимым. Телеведущая опубликовала кадр, где позировала рядом с военным, пока он управлял автомобилем.

"С Новым годом змеи", — подписала фото знаменитость.

Леся Никитюк и ее избранник
Леся Никитюк и его избранник. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В своем Instagram Бабчук также поделился романтическим кадром с Никитюк. Пара позировала перед зеркалом в номере гостиницы в белых халатиках. Пока Дмитрий делал фото Леся обнимала его со спины.

Леся Никитюк со своим бойфрендом
Леся Никитюк со своим бойфрендом. Фото: instagram.com/special_my_profession

Напомним, ранее Алина Гросу показала своего супруга в новогодней фотосессии.

Также мы писали, что Максим Галкин и Алла Пугачева зажгли у праздничной елки.

отдых Карпаты Леся Никитюк украинские звезды звездная пара

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