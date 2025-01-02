Леся Никитюк и ее любимый воин показали романтический отдых в Карпатах — фото

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк и ее избранник, военнослужащий Дмитрий Бабчук, встретили Новый год на отдыхе. Влюбленные отправились на праздничный уик-энд в Карпаты.

Фотографиями из отпуска знаменитость поделилась в Instagram.

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37-летняя звезда и ее младший на девять лет избранник решили встретить новогодние праздники на западе Украины. Пара отправилась в Буковель, где остановилась в купольном отеле.

Леся Никитюк показала вид из гостиницы. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся показала подписчикам не только живописные виды Карпат, но и фото с любимым. Телеведущая опубликовала кадр, где позировала рядом с военным, пока он управлял автомобилем.

"С Новым годом змеи", — подписала фото знаменитость.

Леся Никитюк и его избранник. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В своем Instagram Бабчук также поделился романтическим кадром с Никитюк. Пара позировала перед зеркалом в номере гостиницы в белых халатиках. Пока Дмитрий делал фото Леся обнимала его со спины.

Леся Никитюк со своим бойфрендом. Фото: instagram.com/special_my_profession

Напомним, ранее Алина Гросу показала своего супруга в новогодней фотосессии.

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