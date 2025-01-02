Леся Никитюк и ее любимый воин показали романтический отдых в Карпатах — фото

Леся Никитюк и ее возлюбленный-воин восхитили кадрами с отдыха
Телеведущая Леся Никитюк и ее избранник, военнослужащий Дмитрий Бабчук, встретили Новый год на отдыхе. Влюбленные отправились на праздничный уик-энд в Карпаты.
Фотографиями из отпуска знаменитость поделилась в Instagram.
Леся Никитюк с бойфрендом отдыхает в Карпатах
37-летняя звезда и ее младший на девять лет избранник решили встретить новогодние праздники на западе Украины. Пара отправилась в Буковель, где остановилась в купольном отеле.
Леся показала подписчикам не только живописные виды Карпат, но и фото с любимым. Телеведущая опубликовала кадр, где позировала рядом с военным, пока он управлял автомобилем.
"С Новым годом змеи", — подписала фото знаменитость.
В своем Instagram Бабчук также поделился романтическим кадром с Никитюк. Пара позировала перед зеркалом в номере гостиницы в белых халатиках. Пока Дмитрий делал фото Леся обнимала его со спины.
Напомним, ранее Алина Гросу показала своего супруга в новогодней фотосессии.
Также мы писали, что Максим Галкин и Алла Пугачева зажгли у праздничной елки.
Читайте Новини.LIVE!