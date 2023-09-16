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Леся Никитюк впервые обратилась к психотерапевту

16 сентября 2023 10:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Леся Никитюк впервые обратилась к психотерапевту
Телеведущая Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Телеведущая Леся Никитюк показала подписчикам свой первый в жизни сеанс у психотерапевта. Также 35-летняя звезда украинского шоу-бизнеса рассказала, как справлялась с эмоциональной нагрузкой.

Соответствующие сториз появились в Instagram Никитюк.

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Подробности

По словам телеведущей, она эмоционально волновалась перед началом психотерапии. Лесе было важно найти человека, которому ей было бы комфортно открыться. 50-минутный сеанс провела молодая психотерапевт Антонина.

Леся Никитюк на сеансе психотерапевта. Скриншот: Instagram/lesia_nikituk

"Извините за проявление эмоций, но оно в последнее время накрывает, и довольно частенько. Как-то с войной ты живешь в постоянном ожидании, типа, может, завтра, послезавтра что-нибудь изменится. Приходит завтра, послезавтра, но конца края не видно. Наверняка у вас тоже были и есть такие мысли", — сказала Леся.

Никитюк также призналась, что для нее всегда лучшими психологами были мама, менеджер Валерия (работает с Лесей 24 на 7) и бокал красного сухого вина. Но этого уже недостаточно. Именно поэтому шоувумен и обратилась за помощью к психотерапевту.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк попорощалась с привычным цветом волос. Также мы рассказывали, что Никитюк иронически обратилась к анонимным хейтерам.

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