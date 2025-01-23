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Леся Нікітюк залишає відоме шоу, ведучою якого була шість років

23 січня 2025 16:58
Марія Покровська - Редактор
Леся Нікітюк залишає шоу Хто зверху - подробиці
Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Марія Покровська - Редактор

Телеведуча Леся Нікітюк приголомшила шанувальників несподіваною новиною. Зірка залишає розважальне шоу "Хто зверху?", яке вела протягом п'яти сезонів. 

Про це знаменитість оголосила в Instagram

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Леся Нікітюк залишає "Хто зверху?"

Телеведуча пригадала, яким був її шлях на проєкті. Спершу Леся працювала у тандемі із ведучим Сергієм Притулою, а останній 12 сезон — із блогером Богданом Буше.

"Напевно вже й моя черга залишати проєкт. Ні-ні, я не втомилась від ТВ, це моя улюблена робота. Просто все змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі і бажання", — сказала Нікітюк.

Леся Нікітюк залишає шоу "Хто зверху"
Леся Нікітюк залишає "Хто зверху?". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Як зізналася ведуча, вона готувалася до того, що одного разу їй доведеться залишити проєкт. Попри те, що для багатьох участь Лесі у шоу стала особливою, ведуча все ж таки, вважає, що їй потрібно рухатися далі.

"Я не хочу бавитися з вашими почуттями, бо шоу "Хто Зверху" й досі має найбільші рейтинги. Воно веселе добре, динамічне і дуже красиве. Воно дає змогу проявити себе новим зіркам українського шоу-бізнесу. А глядачам приносить масу емоцій від конкурсів, костюмів і гумору. Але з кожним роком життя і обставини все більше підводять мене до рішення — залишити шоу "Хто Зверху" . Я не знаю коли це станеться, але це неодмінно станеться", — написала Леся.

Леся Нікітюк залишає проєкт Хто зверху
Леся Нікітюк про припинення роботи над "Хто зверху?". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На YouTube ведуча поділилася коротким фільмом про бекстейдж знімань останнього сезону та розповіла про свій шлях на шоу. У підписі до ролику Нікітюк оголосила про те, що для неї цей сезон став останнім. Щоправда, згодом ведуча видалила цей абзац з тексту.

"Це мій останній сезон у цьому проєкті. Я безмежно вдячна глядачам за вашу підтримку, команді ща натхнення, а формату — за ці неймовірні роки! Кінець цього етапу — це початок чогось нового. Дякую, що ви зі мною", — написала Нікітюк.

Леся Нікітюк оголосила про те, що покидає шоу "Хто зверху?"
Леся Нікітюк залишає проєкт "Хто зверху?". Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина прокоментувала припинення роботи з одним із телеканалів. Також ми писали, що Макс Барських несподівано поставив на паузу концертну діяльність.

Леся Нікітюк шоу телебачення українські зірки "Хто зверху?"

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