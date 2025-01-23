Леся Нікітюк залишає шоу Хто зверху - подробиці

Леся Нікітюк залишає відоме шоу, ведучою якого була шість років
Телеведуча Леся Нікітюк приголомшила шанувальників несподіваною новиною. Зірка залишає розважальне шоу "Хто зверху?", яке вела протягом п'яти сезонів.
Про це знаменитість оголосила в Instagram.
Леся Нікітюк залишає "Хто зверху?"
Телеведуча пригадала, яким був її шлях на проєкті. Спершу Леся працювала у тандемі із ведучим Сергієм Притулою, а останній 12 сезон — із блогером Богданом Буше.
"Напевно вже й моя черга залишати проєкт. Ні-ні, я не втомилась від ТВ, це моя улюблена робота. Просто все змінюється, змінюються люди біля тебе, змінюєшся ти, змінюються твої цілі і бажання", — сказала Нікітюк.
Як зізналася ведуча, вона готувалася до того, що одного разу їй доведеться залишити проєкт. Попри те, що для багатьох участь Лесі у шоу стала особливою, ведуча все ж таки, вважає, що їй потрібно рухатися далі.
"Я не хочу бавитися з вашими почуттями, бо шоу "Хто Зверху" й досі має найбільші рейтинги. Воно веселе добре, динамічне і дуже красиве. Воно дає змогу проявити себе новим зіркам українського шоу-бізнесу. А глядачам приносить масу емоцій від конкурсів, костюмів і гумору. Але з кожним роком життя і обставини все більше підводять мене до рішення — залишити шоу "Хто Зверху" . Я не знаю коли це станеться, але це неодмінно станеться", — написала Леся.
На YouTube ведуча поділилася коротким фільмом про бекстейдж знімань останнього сезону та розповіла про свій шлях на шоу. У підписі до ролику Нікітюк оголосила про те, що для неї цей сезон став останнім. Щоправда, згодом ведуча видалила цей абзац з тексту.
"Це мій останній сезон у цьому проєкті. Я безмежно вдячна глядачам за вашу підтримку, команді ща натхнення, а формату — за ці неймовірні роки! Кінець цього етапу — це початок чогось нового. Дякую, що ви зі мною", — написала Нікітюк.
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