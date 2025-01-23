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Леся Никитюк покидает шоу, ведущей которого была шесть лет

23 января 2025 16:58
Мария Покровская - Редактор
Леся Никитюк покидает шоу Кто сверху - подробности
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Мария Покровская - Редактор

Телеведущая Леся Никитюк ошеломила поклонников неожиданной новостью. Звезда покидает развлекательное шоу "Кто сверху?", которое вела на протяжении пяти сезонов.

Об этом знаменитость объявила в Instagram.

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Телеведущая вспомнила, каким был ее путь на проекте. Сначала Леся работала в тандеме с ведущим Сергеем Притулой, а последний 12 сезон — с блогером Богданом Буше.

"Наверное, уже и моя очередь покидать проект. Нет-нет, я не устала от ТВ, это моя любимая работа. Просто все меняется, меняются люди возле тебя, меняешься ты, меняются твои цели и желания", — сказала Никитюк.

Леся Никитюк покидает шоу "Хто зверху"
Леся Никитюк покидает "Кто сверху?". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Как призналась ведущая, она готовилась к тому, что однажды ей придется покинуть проект. Несмотря на то, что для многих участие Леси в шоу стало особенным, ведущая все же, считает, что ей нужно двигаться дальше.

"Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Кто сверху?" до сих пор имеет самые большие рейтинги. Оно веселое хорошо, динамичное и очень красивое. Оно позволяет проявить себя новым звездам украинского шоу-бизнеса. А зрителям приносит массу эмоций от конкурсов, костюмов и юмора. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства все больше подводят меня к решению — оставить шоу "Кто сверху?". Я не знаю когда это произойдет, но это непременно произойдет", — написала Леся.

Леся Никитюк покидает проект Кто сверху
Леся Никитюк о прекращении работы над "Кто сверху?". Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На YouTube ведущая поделилась коротким фильмом о бэкстейдже съемок последнего сезона и рассказала о своем пути на шоу. В подписи к ролику Никитюк объявила о том, что для нее этот сезон стал последним. Правда, впоследствии ведущая удалила этот абзац из текста.

"Это мой последний сезон в этом проекте. Я бесконечно благодарна зрителям за вашу поддержку, команде ща вдохновение, а формату — за эти невероятные годы! Конец этого этапа — это начало чего-то нового. Спасибо, что вы со мной", — написала Никитюк.

Леся Никитюк объявила о том, что покидает шоу "Хто зверху?"
Леся Никитюк покидает проект "Кто сверху? Фото: скриншот

Напомним, ранее Ксения Мишина прокомментировала прекращение работы с одним из телеканалов. Также мы писали, что Макс Барских неожиданно поставил на паузу концертную деятельность.

Леся Никитюк шоу телевидение украинские звезды "Хто зверху?"

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