Леся Никитюк покидает шоу Кто сверху - подробности

Леся Никитюк покидает шоу, ведущей которого была шесть лет
Телеведущая Леся Никитюк ошеломила поклонников неожиданной новостью. Звезда покидает развлекательное шоу "Кто сверху?", которое вела на протяжении пяти сезонов.
Об этом знаменитость объявила в Instagram.
Леся Никитюк покидает "Кто сверху?
Телеведущая вспомнила, каким был ее путь на проекте. Сначала Леся работала в тандеме с ведущим Сергеем Притулой, а последний 12 сезон — с блогером Богданом Буше.
"Наверное, уже и моя очередь покидать проект. Нет-нет, я не устала от ТВ, это моя любимая работа. Просто все меняется, меняются люди возле тебя, меняешься ты, меняются твои цели и желания", — сказала Никитюк.
Как призналась ведущая, она готовилась к тому, что однажды ей придется покинуть проект. Несмотря на то, что для многих участие Леси в шоу стало особенным, ведущая все же, считает, что ей нужно двигаться дальше.
"Я не хочу играть с вашими чувствами, потому что шоу "Кто сверху?" до сих пор имеет самые большие рейтинги. Оно веселое хорошо, динамичное и очень красивое. Оно позволяет проявить себя новым звездам украинского шоу-бизнеса. А зрителям приносит массу эмоций от конкурсов, костюмов и юмора. Но с каждым годом жизнь и обстоятельства все больше подводят меня к решению — оставить шоу "Кто сверху?". Я не знаю когда это произойдет, но это непременно произойдет", — написала Леся.
На YouTube ведущая поделилась коротким фильмом о бэкстейдже съемок последнего сезона и рассказала о своем пути на шоу. В подписи к ролику Никитюк объявила о том, что для нее этот сезон стал последним. Правда, впоследствии ведущая удалила этот абзац из текста.
"Это мой последний сезон в этом проекте. Я бесконечно благодарна зрителям за вашу поддержку, команде ща вдохновение, а формату — за эти невероятные годы! Конец этого этапа — это начало чего-то нового. Спасибо, что вы со мной", — написала Никитюк.
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