Олександр Кривошапко одружився втретє — кадри з весілля у США

Відомий український співак втретє одружився у США
Український співак Олександр Кривошапко одружився втретє. Зірка шоу "Х-фактор" та його обраниця обмінялися обітницями у Чикаго, США.
Кадрами новоспечене подружжя поділилося в Instagram.
Олександр Кривошапко зіграв весілля в США
Обраницею артиста стала дівчина на ім'я Христина, з якою він зустрічався понад рік до весілля. У своїх соцмережах пара поділилася радісною звісткою про новий етап у стосунках.
Спершу Олександр та Христина офіційно оформили шлюб у держустанові, а потім влаштували камерне святкування у колі найближчих.
Для церемонії Христина обрала елегантну білу сукню з пишною спідницею з фатину та корсетом. Волосся наречена зібрала у лаконічну зачіску та зробила легкий макіяж.
Олександр віддав перевагу класичному чорному костюму з білою сорочкою та бутоньєркою.
Для співака шлюб із Христиною став третім. Вже тривалий час пара разом мешкає у США, куди Олександр виїхав під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, співак також виховує 7-річну доньку від попереднього шлюбу.
Раніше 66-річна Мадонна натякнула на заручини з 28-річним обранцем.
Також ми писали, чи разом "холостяк" Олександр Терен із переможницею шоу.
Читайте Новини.LIVE!