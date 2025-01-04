Олександр Кривошапко одружився втретє — кадри з весілля у США

Олександр Кривошапко та його дружина. Фото: instagram.com/krystyna__yu

Український співак Олександр Кривошапко одружився втретє. Зірка шоу "Х-фактор" та його обраниця обмінялися обітницями у Чикаго, США.

Кадрами новоспечене подружжя поділилося в Instagram.

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Обраницею артиста стала дівчина на ім'я Христина, з якою він зустрічався понад рік до весілля. У своїх соцмережах пара поділилася радісною звісткою про новий етап у стосунках.

Олександр Кривошапко одружився. Фото: instagram.com/krystyna__yu

Спершу Олександр та Христина офіційно оформили шлюб у держустанові, а потім влаштували камерне святкування у колі найближчих.

Олександр Кривошапко та його дружина з друзями. Фото: instagram.com/krystyna__yu

Для церемонії Христина обрала елегантну білу сукню з пишною спідницею з фатину та корсетом. Волосся наречена зібрала у лаконічну зачіску та зробила легкий макіяж.

Олександр Кривошапко зі своєю дружиною. Фото: instagram.com/olli.photographer

Олександр віддав перевагу класичному чорному костюму з білою сорочкою та бутоньєркою.

Олександр Кривошапко та його обраниця Христина. Фото: instagram.com/olli.photographer

Для співака шлюб із Христиною став третім. Вже тривалий час пара разом мешкає у США, куди Олександр виїхав під час повномасштабної війни.

Весілля Олександра та Христини. Фото: instagram.com/olli.photographer

Нагадаємо, співак також виховує 7-річну доньку від попереднього шлюбу.

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