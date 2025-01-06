Леся Никитюк впервые выходит замуж — фото

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк обручилась со своим бойфрендом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком. Избранник звезды позвал ее замуж.

Счастливой новостью ведущая поделилась в Instagram.

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Первую 37-летняя заинтриговала своих поклонников сториз, на которой Дмитрий держит в руках обручальное кольцо с крупным бриллиантом.

"Смотри, что взял тебе. Примеряешь?, — подписал фото военный.

Дмитрий Бабчук показал обручальное кольцо для Леси Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Фаны сразу же предположили, что Дмитрий планирует сделать Лесе предложение. И не ошиблись. Уже через короткое время счастливая ведущая поделилась кадром с обручальным кольцом на безымянном пальце.

28-летний военный сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной в заснеженных Карпатах, куда пара отправилась на отдых. Никитюк ответила "да".

"Тут и не откажешь", — написала под фото знаменитость.

Леся Никитюк обручилась. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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