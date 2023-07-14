Леся Никитюк призналась, что делала пластику груди

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая Леся Никитюк всегда откровенна со своими подписчиками. Звезда искренне, а подчас даже иронически комментирует подробности своей жизни.

В этот раз в Instagram Леся ответила на несколько вопросов о личном.

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Телеведущая Леся Никитюк щедро делится фотографиями в бикини и соблазнительных платьях. Звезда постит фотографии из тренажерного зала и признается, что спорт спасает от стресса. Поэтому когда фоловеры спросили, прибегала ли Леся к пластике груди, ведущая не замедлила ответить:

"Нет, но я нормально отношусь ко всем, кто ставит импланты. Главное, чтобы подходили по размеру, чтобы не эти "тыквы", — прокомментировала звезда.

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

На этом поклонники не остановились и спросили, как она относится к измене любимого мужчины.

"Это больно. Но все, кто должен быть с тобой — будут. Все кто нет — отпадут автоматически", — убеждена звезда.

На вопрос, важно ли для нее финансовое состояние мужчины, Никитюк ответила в своей забавной манере — "чтобы на хлеб зарабатывал".

Ранее Никитюк креативно прокомментировала слухи о ее романе с убежавшим за границу коллегой.

Напомним, Наталка Денисенко призналась, делала ли пластические операции.