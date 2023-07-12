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Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції

12 липня 2023 15:49
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Наталка Денисенко розповіла, чи робила якісь маніпуляції із зовнішністю. Зірка не приховує, що догляд за собою, важлива складова її життя.

Про це зірка сказала у своєму Instagram.

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Акторка Наталка Денисенко розповіла, що регулярний похід до косметолога, для неї це піклування про себе, і воно не є чимось "занадто". Тож зірка регулярно робить процедури краси.

 

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Перше що я зробила коли повернулася в Київ, після того як ми з синочком тікали від війни на захід країни — записалася у всі свої улюблені салони краси. А зараз перед відпусткою то взагалі — святе. У мене немає жодної пластичної операції , я не зловживаю інʼєкціями краси, тому якісна косметика і постійний професійний догляд для мене — це звично", — говорить акторка.

За словами Денисенко, процедури в Україні значано дешевшія, ніж в Європі. Акторка зізналася, що має і такий досвід.

"Тепер зрозуміло, чому у нас в Україні найкрасивійші жінки — бо у нас найкращі клініки і спеціалісти в сфері краси", — підсумувала зірка "Кріпосної".

Раніше стало відомо, що Наталка Денисенко привітала нову дружину Володимира Остапчука з днем народження.

Нагадаємо, дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, весною зробила кілька пластичних операцій. Блогерка "порацювала" над носом та підборіддям. Катерина Репяхова поділилася фото "до" та "після".

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