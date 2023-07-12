Наталка Денисенко зізналася, чи робила пластичні операції
Акторка Наталка Денисенко розповіла, чи робила якісь маніпуляції із зовнішністю. Зірка не приховує, що догляд за собою, важлива складова її життя.
Про це зірка сказала у своєму Instagram.
Секрети краси від Денисенко
Акторка Наталка Денисенко розповіла, що регулярний похід до косметолога, для неї це піклування про себе, і воно не є чимось "занадто". Тож зірка регулярно робить процедури краси.
"Перше що я зробила коли повернулася в Київ, після того як ми з синочком тікали від війни на захід країни — записалася у всі свої улюблені салони краси. А зараз перед відпусткою то взагалі — святе. У мене немає жодної пластичної операції , я не зловживаю інʼєкціями краси, тому якісна косметика і постійний професійний догляд для мене — це звично", — говорить акторка.
За словами Денисенко, процедури в Україні значано дешевшія, ніж в Європі. Акторка зізналася, що має і такий досвід.
"Тепер зрозуміло, чому у нас в Україні найкрасивійші жінки — бо у нас найкращі клініки і спеціалісти в сфері краси", — підсумувала зірка "Кріпосної".
Раніше стало відомо, що Наталка Денисенко привітала нову дружину Володимира Остапчука з днем народження.
Нагадаємо, дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, весною зробила кілька пластичних операцій. Блогерка "порацювала" над носом та підборіддям. Катерина Репяхова поділилася фото "до" та "після".