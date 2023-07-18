Леся Нікітюк показала, як вона змінилася – українці помітили пластику на ній

Українська телеведуча Леся Нікітюк в шоу "Хто зверху?". Фото: скріншот з YouTube

Одна з найпопулярніших українських телеведучих Леся Нікітюк показала себе на фотосесії в Києві. Відома телеведуча та ведуча шоу "Хто зверху?" показала себе в новому амплуа та отримала багато критики через свій зовнішній вигляд.

Відповідні фотографії Леся Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Українська телеведуча останнім часом дуже сильно змінилася, а фанати її просто не впізнають. Здається, ніби Леся Нікітюк знайшла коханого та радикально змінила своє життя. Втім, сама вона стверджує, що зараз в неї нікого нема.

Цього разу телеведуча показала фотографії з фотосесії в Києві, де вона позує на камеру разом з молодою дівчиною. На фотографіях Леся Нікітюк позує в короткій сукні та з кучерями на голові, а на знімку крупним планом можна побачити її макіяж.

"Київ", — коротко підписала свої фотографії в Києві відома українська телеведуча Леся Нікітюк.

Численні підписники української телезірки не змогли промовчати та почали критикувати зовнішність Лесі. Люди стали засуджувати те, який вигляд зараз має українська телеведуча, та почали залишати свої коментарі під публікацією.

Втрачаєте свою індивідуальність. Тепер Ви, як більшість шаблонних дівчат. Ви так гарна була, без косметологічних та пластичних втручань

Дох*рища гламуру, перебір, коментувати ліньки — відписуюсь та у забуття

Ну так, чогось стандарти краси в косметологів однакові, всі під копірку, Леся звичайно красива і вона мені завжди подобалась, але дуже дуже змінена

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Лесі Нікітюк. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася жахливими кадрами.

Раніше ми розповідали про те, що популярна ведуча Леся Нікітюк згадала, як вона потрапила під ворожий обстріл.

Також ми повідомляли про те, що українська телеведуча Леся Нікітюк іронічно пояснила фанатам, чому в неї немає коханого.