Леся Никитюк показала, как она изменилась – украинцы заметили пластику на ней

Украинская телеведущая Леся Никитюк в шоу "Хто зверху?" Фото: скриншот с YouTube

Одна из самых пулярных украинских телеведущих Леся Никитюк показала себя на фотосессии в Киеве. Известная телеведущая и ведущая шоу "Хто зверху?" показала себя в новом амплуа и получила много критики из-за своего внешнего вида.

Соответствующие фотографии Леся Никитюк разместила на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Украинская телеведущая в последнее время очень сильно изменилась, а фанаты ее просто не узнают. Кажется, что Леся Никитюк нашла любимого и радикально изменила свою жизнь. Впрочем, сама она утверждает, что сейчас у нее никого нет.

В этот раз телеведущая показала фотографии с фотосессии в Киеве, где она позирует на камеру вместе с молодой девушкой. На фотографиях Леся Никитюк позирует в коротком платье и с кудрями на голове, а на снимке крупным планом можно увидеть ее макияж.

"Киев", — коротко подписала свои фотографии в Киеве известная украинская телеведущая Леся Никитюк.

Многочисленные подписчики украинской телезвезды не смогли промолчать и начали критиковать внешность Леси. Люди стали осуждать то, как выглядит сейчас украинская телеведущая, и начали оставлять свои комментарии под публикацией.

Теряете свою индивидуальность. Теперь Вы, как большинство шаблонных девушек. Вы так красива была, без косметологических и пластических вмешательств

Дох*рище гламура, перебор, комментировать лень — отписываюсь и в забытье

Ну да, чего-то стандарты красоты у косметологов одинаковые, все под копирку, Леся обычно красива и она мне всегда нравилась, но очень сильно изменена

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Леси Никитюк. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась ужасающими кадрами.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная ведущая Леся Никитюк вспомнила, как она попала под вражеский обстрел.

Также мы сообщали о том, что украинская телеведущая Леся Никитюк иронично объяснила фанатам, почему у нее нет возлюбленного.