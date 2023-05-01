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Лічені години до Met Gala: кому присвячений цьогорічний модний захід в Нью-Йорку

1 травня 2023 14:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лічені години до Met Gala: кому присвячений цьогорічний модний захід в Нью-Йорку
Зіркові гості на тогорічних Met Gala. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 1 травня, в Нью-Йорку (США) пройде одна з найвідоміших модних подій за участю світових зірок - бал Інституту костюма Met Gala. Цього року він буде присвячений німецько-французькому модельєру та фотографу Карла Лагерфельда, який пішов з життя 2019-го. 

Новини.LIVE розкаже, чого та кого слід очікувати на модній події. 

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Зіркові гості

Образи світових знаменитостей на Met Gala обговорюють не один тиждень. До модної події світові зірки готуються не один місяць. Цьогорічний вечір під назвою "Карл Лагерфельд: Лінія краси" відбудеться в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Дрес-код повністю відповідає тематиці заходу і звучить так: "На честь Карла".

Ведучими заходу стануть голова Met Gala, беззмінна редакторка американського Vogue Анна Вінтур, співачка Дуа Ліпа, акторки Пенелопа Крус, Мікаела Коел та тенісист Роджер Федерер та. Список знаменитостей, запрошених на головну модну подію року, Анна Вінтур склала заздалегідь. Втім імена гостей досі тримають у таємниці. 

За чутками, на святі моди не буде нікого з родини Кардаш’ян-Дженнер, оскільки Вінтур не додала їх до списку гостей. Втім, хто точно буде — так це Періс Гілтон. Для неї це стане перший Met Gala в багаторічній кар’єрі. Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів та курортів Hilton була відома дружбою з покійним дизайнером Карлом Лагерфельдом. Періс роками збирала сумки модного будинку і не раз позувала з Лагерфельдом на світських заходах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Улюблена кішка Карла Лагерфельда, Шупетт, також запрошена на цьогорічний бал Met Gala. Нещодавно вона з’явилась на сторінках нового випуску Vogue. Шупетт позувала на руках модель Наомі Кемпбелл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модні критики впевнені, що цього року ми побачимо на червоній доріжці багато знаменитостей в розкішних образах від Karl Lagerfeld, Chanel, Chloé, Fendi та інших брендів, з якими працював покійний дизайнер. У рамках Met Gala також буде організована виставка, на якій будуть представлені 150 найвідоміших витворів кутюр’є.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський дизайнер Том Форд пішов з посади креативного директора свого будинку моди Tom Ford. Також ми розповідали, що на бренд Adidas подали позов через розрив партнерства з одіозним американським репером Каньє Вестом.

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