Считанные часы до Met Gala: кому посвящено нынешнее модное мероприятие в Нью-Йорке

Звездные гости на Met Gala в прошлые годы. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 1 мая, в Нью-Йорке (США) пройдет одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. В этом году он будет посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м.

Новини.LIVE расскажет, чего и кого следует ожидать на модном событии.

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Образы мировых знаменитостей на Met Gala обсуждают не одну неделю. К модному событию мировые звезды готовятся не один месяц. Нынешний вечер под названием "Карл Лагерфельд: Линия красоты" состоится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Дресс-код полностью отвечает тематике мероприятия и звучит так: "В честь Карла".

Ведущими мероприятия станут глава Met Gala, бессменный редактор американского Vogue Анна Винтур, певица Дуа Липа, актрисы Пенелопа Крус, Микаэла Коэл и теннисист Роджер Федерер. Список знаменитостей, приглашенных на главное модное событие года, Анна Винтур составила заранее. Впрочем, имена гостей до сих пор держат в тайне.

По слухам, на празднике моды не будет никого из семьи Кардашьян-Дженнер, поскольку Винтур не добавила их в список гостей. Впрочем, кто точно будет — так это Пэрис Хилтон. Для нее это станет первым Met Gala в многолетней карьере. Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton была известна дружбой с покойным дизайнером Карлом Лагерфельдом. Пэрис годами собирала сумки модного дома и не раз позировала с Лагерфельдом на светских мероприятиях.

Любимая кошка Карла Лагерфельда, Шупетт, также приглашена на бал Met Gala. Недавно она появилась на страницах нового выпуска Vogue. Шупетт позировала на руках модель Наоми Кэмпбелл.

Модные критики уверены, что в этом году мы увидим на красной дорожке много знаменитостей в роскошных образах от Karl Lagerfeld, Chanel, Chloé, Fendi и других брендов, с которыми работал покойный дизайнер. В рамках Met Gala также будет организована выставка, на которой будут представлены 150 известнейших произведений кутюрье.

Напомним, ранее мы писали, что американский дизайнер Том Форд ушел с поста креативного директора своего дома моды Tom Ford. Также мы рассказывали, что на бренд Adidas подали иск из-за разрыва партнерства с одиозным американским рэпером Канье Уэстом.