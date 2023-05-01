Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Считанные часы до Met Gala: кому посвящено нынешнее модное мероприятие в Нью-Йорке arrow

Считанные часы до Met Gala: кому посвящено нынешнее модное мероприятие в Нью-Йорке

1 мая 2023 14:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Считанные часы до Met Gala: кому посвящено нынешнее модное мероприятие в Нью-Йорке
Звездные гости на Met Gala в прошлые годы. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 1 мая, в Нью-Йорке (США) пройдет одно из самых известных модных событий с участием мировых звезд — бал Института костюма Met Gala. В этом году он будет посвящен немецко-французскому модельеру и фотографу Карлу Лагерфельду, ушедшему из жизни в 2019-м.

Новини.LIVE расскажет, чего и кого следует ожидать на модном событии.

Читайте также:

Звездные гости

Образы мировых знаменитостей на Met Gala обсуждают не одну неделю. К модному событию мировые звезды готовятся не один месяц. Нынешний вечер под названием "Карл Лагерфельд: Линия красоты" состоится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Дресс-код полностью отвечает тематике мероприятия и звучит так: "В честь Карла".

Ведущими мероприятия станут глава Met Gala, бессменный редактор американского Vogue Анна Винтур, певица Дуа Липа, актрисы Пенелопа Крус, Микаэла Коэл и теннисист Роджер Федерер. Список знаменитостей, приглашенных на главное модное событие года, Анна Винтур составила заранее. Впрочем, имена гостей до сих пор держат в тайне.

По слухам, на празднике моды не будет никого из семьи Кардашьян-Дженнер, поскольку Винтур не добавила их в список гостей. Впрочем, кто точно будет — так это Пэрис Хилтон. Для нее это станет первым Met Gala в многолетней карьере. Наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton была известна дружбой с покойным дизайнером Карлом Лагерфельдом. Пэрис годами собирала сумки модного дома и не раз позировала с Лагерфельдом на светских мероприятиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Любимая кошка Карла Лагерфельда, Шупетт, также приглашена на бал Met Gala. Недавно она появилась на страницах нового выпуска Vogue. Шупетт позировала на руках модель Наоми Кэмпбелл.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vogue (@voguemagazine)

Модные критики уверены, что в этом году мы увидим на красной дорожке много знаменитостей в роскошных образах от Karl Lagerfeld, Chanel, Chloé, Fendi и других брендов, с которыми работал покойный дизайнер. В рамках Met Gala также будет организована выставка, на которой будут представлены 150 известнейших произведений кутюрье.

Напомним, ранее мы писали, что американский дизайнер Том Форд ушел с поста креативного директора своего дома моды Tom Ford. Также мы рассказывали, что на бренд Adidas подали иск из-за разрыва партнерства с одиозным американским рэпером Канье Уэстом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас