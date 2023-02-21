Відомі українські дизайнери пройшли з прапором по подіуму на Тижні моди в Лондоні

В столиці Великої Британії завершується Тиждень моди в Лондоні

В столиці Великої Британії завершується Тиждень моди в Лондоні. Упродовж чотирьох днів свої колекції презентували й українські дизайнери.

Вони разом пройшлись подіумом з прапором України.

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Дизайнери Ксенія Шнайдер, Іван Фролов і Юлія Паскаль у фіналі проведення Тижня моди в Лондоні під гучні оплески вийшли на подіум з українським прапором. На нього вони нанесли логотип фандрейзингової платформи United24.

United24 — глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року урядом. Є фандрейзинговою платформою. Її амбасадорами стали багато світових знаменитостей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський гурт Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку SkyUp&UNITED24 перед злетом. Також ми розповідали, що оскароносний французький режисер Мішель Азанавічус зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським і став амбасадором United24.