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Лидер O.Torvald Женя Галич о жизни киевлян во время войны: "Избыток веселья"

4 августа 2023 13:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Женя Галич высказался о жизни киевлян во время войны – откровенное интервью
Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский рок-музыкант и лидер группы O.Torvald Женя Галич дал откровенное интервью после выпуска нового миниальбома. Известный исполнитель заявил, что посвятил новый альбом напоминанию украинцев о том, что полномасштабная война продолжается.

Интервью с украинским музыкантом Женей Галичем разместили на канале "Ранок Вдома" в YouTube.

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Недавно рок-группа O.Torvald выпустила миниальбом, состоящий из голосовых сообщений украинских защитников из-под Бахмута. По словам лидера группы Жени Галича, так он напоминает украинским гражданам о продолжении полномасштабной войны.

Женя Галич в рядах ВСУ

Известно, что рок-музыкант сейчас служит в рядах ВСУ, а его подразделение недавно воевало в Бахмуте. Когда Женя Галич узнал о погибших бойцах со своего подразделения, он очень страдал психологически. Со временем артист решил дописать то, что пришло ему в голову на фронте.

Женя Галич
Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"Когда я приехал в Киев и увидел, что там война почти закончена, и у людей чрезмерное веселье, то мне захотелось напомнить о том, что война продолжается. Мы со звукорежиссером Костей записали трек, который называется "Голосовые"", — заявил украинский рок-музыкант Женя Галич.

Поэтому украинский артист обратился к народу своей страны, отметив, что не нужно злоупотреблять полноценной жизнью. Женя Галич попросил украинцев учиться на каких-то курсах, ведь рано или поздно придется менять защитников, которые сейчас находятся на фронте.

"Ходите на какие-то тактические курсы. Например, можно потратить время на то, чтобы в десятый раз за день попить кофе. Можно эти деньги аккумулировать и сходить на курсы из такмеда, или пойти на стрелковые курсы. Донатить, конечно, нужно. Выберите себе фонд или подразделение и помогайте им", — также отметил Женя Галич.

Напомним, мы писали, что украинский музыкант Женя Галич показал чувственный клип на новую песню.

Ранее мы рассказывали о том, что артист Женя Галич высказался о российских звездах, которые поддерживают Украину.

Также мы сообщали, что музыкант Олег Скрипка нарвался на российскую пропаганду.

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