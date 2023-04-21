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Лидера группы "Коррупция" Мишу Крупина обвинили в попытке незаконного бегства из страны

21 апреля 2023 09:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Лидера группы "Коррупция" Мишу Крупина обвинили в попытке незаконного бегства из страны
Лидер группы "Коррупция", музыкант Миша Крупин. Фото: Instagram/mishakrupin1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Разрыв деловых отношений певца Wellboy с лейблом Papa Music вызвал цепь публичных "разборок", в которых вовлечены не только Антон Вельбой и его продюсеры. Так, например, артистов лейбла в сотрудничестве с россиянами уже не первый день обвиняет одиозный уроженец Одессы, поэт Стас Домбровский.

В своем Telegram-канале он сделал громкое заявление в отношении лидера группы "Коррупция" Миши Крупина.

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Домбровский поддержал внезапно ушедшего из лейбла Papa Music Антона Вельбоя. Стас, в присутствующей ему форме, с нецензурными высказываниями обвиняет участников лейбла в сотрудничестве с россиянами. В их числе и лидера группы "Коррупция" Мишу Крупина.

Тот записал в своих сториз видео, в которых высказался относительно Домбровского, Вельбоя и его менеджера Марты Останковой. Крупин вспомнил, как одолжил 500 долларов для лечения матери Стаса.

Домбровский не стал молчать: опубликовал номер телефона Крупина и сделал громкое заявление.

"Она забыла напомнить, как ей справку делали по ее болезни, как она хотела с***ться в Черновцах. Мой друг через своих знакомых пытался ему сделать эту справку. Потому что она была очень испугана, очень хотела сбежать в Израиль. Но не получилось, никаких денег не хватило, очень здоровой кобыла оказалась. Это я о Мише Крупине говорю", — заявил Добровский.

Одиозный поэт опубликовал видео Крупина и свое заявление. ВНИМАНИЕ!!! В видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее продюсеры Wellboy озвучили безумную сумму, которую им должен певец за расторжение контракта. Также мы писали, что звездный блогер Олег Машуковский заявил, кто виноват в скандале в отеле "Немо".

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