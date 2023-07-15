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Лієв Шрайбер, який підтримує Україну, таємно одружився з королевою краси

15 липня 2023 17:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лієв Шрайбер , який підтримує Україну, таємно одружився з королевою краси
Актор Лієв Шрайбер з Телор Нейзен. Фото: instagram.com/taylorneisen/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актор, який активно підтримує Україну, Лієв Шрайбер, таємно одружився зі своєю вагітною дівчиною Тейлор Найзен. Весілля відбулося в їхньому маєтку в Хемптоні.

Про це пише Daily Mail.

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Скромне весілля зірок

Колишня дружина Лієва, акторка Наомі Вотс, лише кілька тижнів тому пішла до вівтаря. А тепер і актор вирішив офіційно оформити стосунки з коханою жінкою.

Актор та колишня королева конкурсів, яка зараз знаходиться на останньому місяці вагітності, офіційно стали чоловіком і дружиною після п’яти років стосунків.

Пара обмінялася обітницями під час скромної церемонії, на якій були присутні лише четверо гостей, двоє з яких були дітьми Лієва, 16-річний Олександр "Саша" та 15-річний Семюель "Кай", яких він виховує з колишньою дружиною Наомі Вотс.

Також був присутній письменник Джонатан Сафран Фоер, який влаштував весілля, і його дружина.

"Вони не хотіли великого галасу, тому що Тейлор скоро народжувати, але вони хотіли народити дитину як чоловік і дружина", — сказав інсайдер.

Весілля відбулося у дворі їхньої резиденції Монтаук на березі океану — будинку, який він колись придбав із 54-річною Наомі. Екскохані розійшлася через кілька місяців після 11 років спільного життя. Вони ніколи не одружувалися.

ЗМІ повідомляють, що "медового місяця" для Лієва і Тейлор не буде, оскільки він зайнятий "роботою", а вона "вагітна, щоб їхати" кудись "далеко".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Neisen (@taylorneisen)

У квітні цього року стало відомо, що Тейлор чекає першу спільну дитину з зіркою "Рея Донована".

Жінка родом із Рапід-Сіті, штат Південна Дакота, Тейлор брала участь у конкурсі "Міс США 2012" як чинна "Міс Південна Дакота". Вона на 24 роки молодша за свого бойфренда актора, письменника та продюсера.

Наомі Вотс вийшла заміж за свого бойфренда Біллі Крадапа ще в червні. У той час вона підтвердила хвилюючу новину, поділившись фотографією, на якій вони з новим чоловіком стоять на сходах будівлі суду Манхеттена.

Раніше чоловік Брітні Спірс Сем Асгарі привітав її з першою річницею шлюбу.

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