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Лиев Шрайбер, поддерживающий Украину, тайно женился на королеве красоты

15 июля 2023 17:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лиев Шрайбер, поддерживающий Украину, тайно женился на королевой красоты
Актер Лиев Шрайбер с Телор Нейзен. Фото: instagram.com/taylorneisen/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер, активно поддерживающий Украину, Лиев Шрайбер, тайно женился на своей беременной девушке Тейлор Нейзен. Свадьба состоялась в их имении в Хэмптоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бывшая жена Лиева, актриса Наоми Уотс, всего несколько недель назад пошла к алтарю. А теперь и актер решил официально оформить отношения с любимой женщиной.

Актер и бывшая королева конкурсов красоты, находящаяся сейчас на последнем месяце беременности, официально стали мужем и женой после пяти лет отношений.

Пара обменялась обетами во время скромной церемонии, на которой присутствовали только четверо гостей, двое из которых были детьми Лиева, 16-летний Александр "Саша" и 15-летний Сэмюэль Кай, которых он воспитывает с бывшей женой Наоми Уотс.

Также присутствовал писатель Джонатан Сафран Фоэр, устроивший свадьбу, и его жена.

"Они не хотели большой шумихи, потому что Тейлор скоро рожать, но они хотели родить ребенка как муж и жена", — сказал инсайдер.

Свадьба состоялась во дворе их резиденции Монтаук на берегу океана — дома, который когда-то приобрел вместе с 54-летней Наоми. Экс-супруги разошлись через несколько месяцев после 11 лет совместной жизни. Они никогда не были женаты.

СМИ сообщают, что "медового месяца" для Лиева и Тейлор не будет, поскольку он занят "работой", а она "беремена, чтобы ехать" куда-то "далеко".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Taylor Neisen (@taylorneisen)

В апреле этого года стало известно, что Тейлор ждет первого совместного ребенка со звездой "Рея Донована".

Женщина родом из Рапид-Сити, штат Южная Дакота, Тейлор принимала участие в конкурсе "Мисс США 2012" как действующая "Мисс Южная Дакота". Она на 24 года младше своего бойфренда актера, писателя и продюсера.

Наоми Уотс вышла замуж за своего бойфренда Билли Крадапа еще в июне. В то время она подтвердила волнующую новость, поделившись фотографией, на которой они с новым мужем стоят на лестнице здания суда Манхэттена.

Ранее супруг Бритни Спирс Сэм Асгари поздравил ее с первой годовщиной брака.

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