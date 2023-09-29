"Лікар поспішав": Наталка Денисенко шокувала подробицями невдалої операції

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко налякала своїх підписників сумною історією, яка сталася з нею під час операції. Зірка прийшла до стоматолога видаляти зуби мудрості, але все пішло не за планом.

Про це зірка поділилася у своєму Instagram.

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Все почалося з того, що Наталка Денисенко запізнилася на прийом до лікарня на годину. За словами акторки, вона сама винна, адже переплутала час. Через це лікар поспішав під час операції, і видалив акторці лише один зуб.

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Мені видалили замість того зуба, що в мене болів, інший зуб, що взагалі мене не турбував. Як е так?", — написала Денисенко в соцмережі, як тільки відійшла від наркозу.

Пізніше зірка "Кріпосної" розповіла деталі того, що сталося.

"Ми домовилися, що видаляємо 2 зуби мудрості. Коли я вийшла з наркозу, виявилося, що мені видалили лише 1 зуб, і це був не той зуб, що мене турбував і болів. Чому? Бо анестезіологи поспішали на операцію до військового, а стоматолог не встиг видалити другий зуб. Але на знімку видно, і я казала про зуб, який мене бентежить, і який в пріоритеті видалити! Я за те, щоб ставити в пріоритет наших військових, вони це святе. Але чому лікарі і анестезіологи не попередили мене, що ми не встигнемо видалити два зуба? І приступити в першу черго до того, що болів? Я оплатила цю операцію, тоді чому я не отримала свої послуги? Я просто така засмучена не була давно", — розповіла Наталка Денисенко.

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