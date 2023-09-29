"Врач спешил": Наталья Денисенко шокировала подробностями неудачной операции

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко испугала своих подписчиков печальной историей, произошедшей с ней во время операции. Звезда пришла к стоматологу удалять зубы мудрости, но все пошло не по плану.

Об этом звезда поделилась в своем Instagram.

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Все началось с того, что Наталка Денисенко опоздала на прием в больницу на час. По словам актрисы, она сама виновата, ведь перепутала время. Поэтому врач спешил во время операции, и удалил актрисе только один зуб.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Мне удалили вместо того зуба, что у меня болел, другой зуб, который вообще меня не беспокоил. Как это так?", — написала Денисенко в соцсети, как только отошла от наркоза.

Позже звезда "Крепостной" рассказала детали произошедшего.

"Мы договорились, что удаляем 2 зуба мудрости. Когда я вышла из наркоза, оказалось, что мне удалили только 1 зуб, и это был не тот зуб, который меня беспокоил и болел. Почему? Потому что анестезиологи спешили на операцию к военному, а стоматолог не успел удалить второй зуб, но на снимке видно, и я говорила о зубе, который меня тревожил, и который в приоритете удалить! Я за то, чтобы ставить в приоритет наших военных, это святое. Но почему врачи и анестезиологи не предупредили меня, что мы не успеем удалить два зуба? И приступить в первую очередь к тому, что болел? Я оплатила данную операцию, тогда почему я не получила свои услуги? Я просто так расстроена не была давно", — рассказала Наталья Денисенко.

Напомним, Наталка Денисенко порадовала фотосессией с возвратившимся с фронта любимым мужем.

Ранее Наталка Денисенко в шелковом топе снялась в чувственной фотосессии.