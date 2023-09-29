Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Врач спешил": Наталка Денисенко шокировала подробностями неудачной операции arrow

"Врач спешил": Наталка Денисенко шокировала подробностями неудачной операции

29 сентября 2023 17:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Врач спешил": Наталья Денисенко шокировала подробностями неудачной операции
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наталка Денисенко испугала своих подписчиков печальной историей, произошедшей с ней во время операции. Звезда пришла к стоматологу удалять зубы мудрости, но все пошло не по плану.

Об этом звезда поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Актриса в слезах проснулась после операции

Все началось с того, что Наталка Денисенко опоздала на прием в больницу на час. По словам актрисы, она сама виновата, ведь перепутала время. Поэтому врач спешил во время операции, и удалил актрисе только один зуб.

 

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Мне удалили вместо того зуба, что у меня болел, другой зуб, который вообще меня не беспокоил. Как это так?", — написала Денисенко в соцсети, как только отошла от наркоза.

Позже звезда "Крепостной" рассказала детали произошедшего.

"Мы договорились, что удаляем 2 зуба мудрости. Когда я вышла из наркоза, оказалось, что мне удалили только 1 зуб, и это был не тот зуб, который меня беспокоил и болел. Почему? Потому что анестезиологи спешили на операцию к военному, а стоматолог не успел удалить второй зуб, но на снимке видно, и я говорила о зубе, который меня тревожил, и который в приоритете удалить! Я за то, чтобы ставить в приоритет наших военных, это святое. Но почему врачи и анестезиологи не предупредили меня, что мы не успеем удалить два зуба? И приступить в первую очередь к тому, что болел? Я оплатила данную операцию, тогда почему я не получила свои услуги? Я просто так расстроена не была давно", — рассказала Наталья Денисенко.

Напомним, Наталка Денисенко порадовала фотосессией с возвратившимся с фронта любимым мужем.

Ранее Наталка Денисенко в шелковом топе снялась в чувственной фотосессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз