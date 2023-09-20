Наталка Денисенко відповіла хейтерам на закиди, що вона "погана мама"

Акторка Наталка Денисенко з сином. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко стала жертвою критики з боку своїх підписників. Зірку звинуватили в тому, що вона погано виконую свої обов'язки в ролі мами.

Про це акторка повідомила у своєму Instagram.

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Критика підписників

Акторка Наталка Денисенко в соціальних мережах часто ділиться контентом, в якому демонструє, як поєднує роботу й материнство. Іноді зірка бере свого п'ятирічного сина Андрія з собою на роботу. Цього разу вона з хлопчиком вирушила на студію, дезаймалася озвучуванням мультфільму.

Акторку Наталку Денисенко розкритикували за її ставлення до сина. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Син Наталки Денисенко, Андрій. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Та декому з підписників зірки здалося, що вона приділяє мало уваги дитин. Акторка відповіла на закиди шанувальників.

"Це що, виходить, я погана мама? Взяти какао в кафе в одному з найкрутіших телеканалів України. Їсти морозиво і дивитися, як мама озвучує мультики. Жах, звичайно", — відповіла Денисенко.

На відео, яким поділилася Наталка, Андрій ласує какао та спостерігає за роботою мами.

Нагадаємо, кума Наталки Денисенко розповіла, чи покарали росіянку, яка образила її доньку у готелі.

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