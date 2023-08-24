Наталка Денисенко порадувала фотосесією з коханим чоловіком, який повернувся з фронту

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко влаштувала сімейну фотосесію. На березі річки позувала з чоловіком, сином та мамою.

Фото зірка опублікувала у своєму Instagram.

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Чололовік акторки, Андрій Федінчик, зараз служить у лавах ЗСУ і свята, приїхав з фронту побачити близьких. На світлинах Наталка Денисенко разом з родиною ніжно обіймаються. Всі учасники фотосесії вбралися у вишиванки.

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Син акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Акторка Наталка Денисенко з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком та мамою. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Ми українці. Дякувати ЗСУ, та всім хто наближає перемогу, що ми сьогодні можемо святкувати День Незалежності України в такому колі. Слава Україні", — прокомнетувала фото зірка.

Підписники почали дякувати чоловікові Денисенко, акторові та військовому Андрію Федінчику, за те що він захищає країну.

Наталка Денисенко свого часу відверто розповіла, чи насолоджується життям під час війни.

"Мій чоловік зараз далеко, він на захисті нашої країни, і декілька днів тому написав мені повідомлення: "…ти молодець, я знаю що важко, але ти багато всього робиш і радієш життю!". І я подумала: я дійсно навчилася радіти життю і насолоджуватись в нинішніх обставинах…звучить страшно якось…але це правда", — ділиться Денисенко.

Нагадаємо, кума Наталки Денисенко розповіла, чи покарали росіянку, яка образила її доньку у готелі.

Раніше Наталка Денисенко показала зворушливе відео довгоочікуваної зустрічі з чоловіком-військовим.