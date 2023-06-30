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Лечение может занять месяцы: друзья Мадонны рассказали о состоянии певицы

30 июня 2023 19:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лечение может занять месяцы: друзья Мадонны рассказали о состоянии певицы
Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Мадонна несколько дней назад была найдена без сознания в своей квартире в Нью-Йорке. Хотя детали состояния здоровья артистки держатся в тайне, друзья звезды уверены, что ее лечение может затянуться.

Об этом пишет Daily Mail.

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Менеджер артистки после этой новости созвал в Zoom команду артистки, ведь ситуация была очень непредсказуема. По информации западных СМИ, "родные звезды готовились к самому худшему". К счастью, артистку выписали из больницы, но запланированный тур, по слухам, придется перенести.

Друзья певицы убеждены, что ее состояние ухудшилось из-за сепсиса, спровоцированного инфекцией. Сейчас она чувствует себя лучше, но впереди недели или даже месяцев лечения.

"На некоторое время все было действительно очень плохо, но врачи выяснили причину и начали лечение", — рассказал источник близкий к артистке.

Родные звезды говорят, что она в последнее время много работала над турне, посвященном 40-летию ее музыкальной деятельности. Кстати, команда Мадонны давно была обеспокоена ее состоянием здоровья, артистка последние три недели чувствовала себя плохо и постоянно сбивала высокую температуру.

Кстати, певица хочет на свои концерты в рамках турне привлечь своих детей: Лурдес, Рокко, Дэвида, Мерси и 10-летних близнецов Стеллу и Эстер. Концерты пройдут с июля 2023 по январь 2024 года.

Напомним, певицу Мадонну выписали из больницы и отвезли в апартаменты в Нью-Йорке. Там он будет находиться до полного восстановления.

Напомним, один из родственников Мадонны рассказал британскому таблоиду, что семья титулованной певицы не ожидала такого хода событий и готовилась к худшему.

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