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Лілія Ребрик розповіла, як доньки відреагували на її третю вагітність

23 жовтня 2023 14:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лілія Ребрик розповіла, як доньки відреагували на її третю вагітність
Телеведуча Лілія Ребрик з родиною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик очікує на третю дитину. Зірка зізналася, що поки не знає стать майбтунього малюка, але її доньки не можуть дочекатися нового члена родини.

Про самопочуття та доньок зірка розповіла у соціальній мережі Instagram.

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Лілія Ребрик досі не дізналася стать майбутньої дитини

42-річна майбутня мама розповіли, що старші дочки, 11-річна Діана та 5-річна Поліна, навіть придумали прізвисько малюкові.

 

Телеведуча Лілі Ребрик з родиною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
Телеведуча Лілія Ребрик з доньками. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

 

Телеведуча Лілія Ребрик з родиною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
Телеведуча Лілія Ребрик з родиною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

 

Телеведуча Лілія Ребрик з родиною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
Телеведуча Лілія Ребрик з родиною. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

"Так вона охрестила майбутню дитину. щовечора і щоранку цілує животик, розмовляє з ним, перебирає свої іграшки й каже: "Як добре, що я цю іграшку берегла, маленький братик чи сестричка буде гратися". Старша, Діана, — більш досвідчена в цих питаннях, вона вже знає, що чекати доведеться довгенько і пояснює це Полі", — поділилася Лілія Ребрик.

Зірка зазначила, що сама стала спокійнішою, повільнішою і менше хвилюється. Та токсикоз, якив мучив Лілію в попередні дві вагітності, й цього разу також дається взнаки.

Раніше Ребрик відповіла хейтерам, які цькують її з чоловіком за третю вагітність.

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася радісною новиною.

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