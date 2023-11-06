Лилия Ребрик объявила пол своего третьего ребенка

Телеведущая Лилия Ребрик со старшими дочерьми. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик скоро родит третьего ребенка. По этому случаю Лилия и ее муж, хореограф Андрей Дикий устроили яркую гендер-пати.

Об этом стало известно в социальной сети Instagram звезды.

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42-летняя будущая мама рассказала, что они с мужем ждут третью девочку. Пара уже воспитывает дочерей, 11-летнюю Диану и 5-летнюю Полину.

"Мы так ждем тебя. P.S. Спасибо всем за теплые поздравления!" — написала Лилия в социальной сети.

Ранее ведущая сказала, что старшие дети не могут дождаться появления младшей.

"Младшая каждый вечер и каждое утро целует животик, разговаривает с ним, перебирает свои игрушки и говорит: "Как хорошо, что я эту игрушку берегла, маленький братик или сестричка будет играть". Старшая, Диана, — более опытная в этих вопросах, она уже знает, что ждать придется долго, и объясняет это Поли", — поделилась Лилия Ребрик.

Ранее Ребрик ответила хейтерам, которые травят ее с мужем за третью беременность.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась радостной новостью.