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Ребрик відповіла хейтерам, які цькують її з чоловіком за третю вагітність

16 жовтня 2023 23:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Ребрик відповіла хейтерам, які цькують її з чоловіком за третю вагітність
Телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком. Фото: Instagram/liliia.rebrik
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні телеведуча Лілія Ребрик повідомила, що вагітна третьою дитиною. Цією щасливою новиною зірка поділилася у своїх соціальних мережах та з’явилась на обкладинці глянцю. Втім, багато хто в соцмережах звинуватив зіркову родину в тому, що вагітність — це нібито план для виїзду чоловіка, хореографа Андрія Дикого, за кордон. 

У своїх соцмережах Ребрик все ж таки прокоментувала хвилю хейту в бік родини. 

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Телеведуча не розуміє, що в головах людей, які звинувачують її з чоловіком в отриманні вигоди чи досягненні подібної мети завдяки народженню дитини. 

"Ви за якими життєвими принципами взагалі живете?  Так ось я вас здивую: люди народжують дітей, бо люблять одне одного! І відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей оточити любовʼю, турботою і виховати їх у міцній щасливій родині. І так — у своїй рідній країні! І так — можуть, бо працюють і податки сплачують. А ще — можливо, люди давно мріяли про третю дитину? Уявляю ваші коменти, якби це з нами сталося років через п’ять або сім", — написала Ребрик. 

Лілія порадила хейтерам сприймати світ не через вигоду, а через серце. Він, за словами Ребрик, з цього ракурсу  значно цікавіший. Також ведуча ранкового шоу на державному телеканалі "ДІМ" зауважила, що її коментарі завжди відкрити і вона ще жодного не видаляла, бо любить читати  фантастичні, на її думку, версії. Але в бан відправити все ж таки може. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність. Також ми розповідали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера народила хлопчика.

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