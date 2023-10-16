Ребрик відповіла хейтерам, які цькують її з чоловіком за третю вагітність

Телеведуча Лілія Ребрик з чоловіком. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Напередодні телеведуча Лілія Ребрик повідомила, що вагітна третьою дитиною. Цією щасливою новиною зірка поділилася у своїх соціальних мережах та з’явилась на обкладинці глянцю. Втім, багато хто в соцмережах звинуватив зіркову родину в тому, що вагітність — це нібито план для виїзду чоловіка, хореографа Андрія Дикого, за кордон.

У своїх соцмережах Ребрик все ж таки прокоментувала хвилю хейту в бік родини.

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Телеведуча не розуміє, що в головах людей, які звинувачують її з чоловіком в отриманні вигоди чи досягненні подібної мети завдяки народженню дитини.

"Ви за якими життєвими принципами взагалі живете? Так ось я вас здивую: люди народжують дітей, бо люблять одне одного! І відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей оточити любовʼю, турботою і виховати їх у міцній щасливій родині. І так — у своїй рідній країні! І так — можуть, бо працюють і податки сплачують. А ще — можливо, люди давно мріяли про третю дитину? Уявляю ваші коменти, якби це з нами сталося років через п’ять або сім", — написала Ребрик.

Лілія порадила хейтерам сприймати світ не через вигоду, а через серце. Він, за словами Ребрик, з цього ракурсу значно цікавіший. Також ведуча ранкового шоу на державному телеканалі "ДІМ" зауважила, що її коментарі завжди відкрити і вона ще жодного не видаляла, бо любить читати фантастичні, на її думку, версії. Але в бан відправити все ж таки може.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Надя Дорофєєва показала свій живіт на тлі чуток про її вагітність. Також ми розповідали, що зірка фільмів про Гаррі Поттера народила хлопчика.