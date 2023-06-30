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Лілія Ребрик показала, як вона перезавантажується: "Треба побути наодинці"

30 червня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Лілія Ребрик показала, як вона перезавантажує себе – ведуча втекла в гори
Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилася милими сімейними фотографіями. Популярна телезірка показала, як вона перезавантажується, та поділилася фотографіями, де її можна побачити разом з доньками.

Відповідні фотографії Лілія Ребрик розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Українська акторка розповіла про те, як вона перезавантажує себе завдяки відпочинку. За словами Лілії Ребрик, дуже важливо завжди підживлювати свою "батарейку", щоб вона не сідала.

"Треба перезавантажуватися! Підживлювати свою батарейку, не давати їй сісти! Я енергію відновлюю з родиною — найкращий заряд мого внутрішнього павербанка. Але в кожного свої методи відновлення. Комусь треба побути наодинці, виспатися, пробігти 10 км, походити в лісі.. Хай навіть це прогулянка у парку — а це вже підзарядка", — написала Лілія Ребрик.

Користувачі мережі Instagram та підписники української акторки не змогли промовчати, побачивши цю публікацію. Тому під сімейними фотографіями Лілії Ребрик з відпочинку в горах почали з’являтися різного характеру коментарі про те, як люди люблять Карпати.

  • Карпати — найкраща підзарядка! Мрію про похід в гори з дітьми. Четверо дітей вдома перезаряджатись не дають
  • Карпати — дуже гарно, наша Україна — найкраща родина. Усім гарного дня, Дикосімейка
  • Обожнюю наші Карпати! Дійсно, потужний перезаряд і енергія, щоб далі рухатись!
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик
Коментарі зі сторінки Лілії Ребрик. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Лілія Ребрик звернулася до своєї дитини.

Раніше ми розповідали про те, що українська телезірка Лілія Ребрик показала милу фотографію зі своїми батьками.

Також ми повідомляли про те, що акторка та ведуча Лілія Ребрик висловилася про критику в її бік через зовнішній вигляд.

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