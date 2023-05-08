Лілія Ребрик у свій 42-й день народження розповіла, який вона хоче подарунок

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Сьогодні, 8 травня, акторка кіно і театру, телеведуча Лілія Ребрик святкує день народження. Їй виповнилось 42 роки. Артистка поділилася з шанувальниками сприйняттям свята під час війни після чергової масованої атаки росіян на Україну.

Також у своєму Instagram Ребрик розповіла, що для неї є найкращим подарунком на іменини.

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Бажання телеведучої

Головна мрія зіркової іменинниці не сильно відрізняється від мрій українців — перемога та відбудова країни.

"День народження після ще однієї тривожної ночі… Мені не хочеться свят, подарунків і оберемків квітів. Мені хочеться Перемоги, миру, спокою. У війну зовсім інакше сприймаєш життя. Цінуєш його. Любиш ще міцніше. Відчуваєш себе живішою, ніж будь-коли. Дякуєш тому, хто виборов у самому пеклі кожен прожитий день. Годину. Хвилину", — написала ведуча.

Лілія Ребрик пригадала, що 2022 року в цей день вона вперше з початку повномасштабної війни вдягнула сукню, яку подарував її чоловік Андрій Дикий.

"Ці відчуття я збережу на все життя. Бо ця сукня — не про свято. І не про квітучу травневу весну. Вона — про нашу нескореність, про наше "попри все", про те, що "якщо живі, то треба жити". Символ віри в Перемогу. Надії. Жіночності. Відчуття дому, миру, спокою. Забуті відчуття…", — поділилась Лілія Ребрик.

Також телеведуча наголосила, що найкращим подарунком для неї буде підтримка проєкту "Нескорена" від її благодійного фонду. Це окремий збір на потреби жінок, які втратили дім, які самі рятували дітей і стареньких батьків, а тепер без жодної підтримки вони будують життя наново.

Свій день народження Лілія Ребрик розпочала в етері шоу "Ранку Вдома" на телеканалі "Дім". Акторка стала ведучою державного телеканалу минулого року після того, як канал "Україна", на якому вона тривалий час працювала, припинив своє існування в липні 2022-го.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перед війною Ребрик придбала з чоловіком нерухомість. Також ми розповідали, що Лілія Ребрик відреагувала на критику в соцмережах щодо її зовнішнього вигляду.