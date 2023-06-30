Лилия Ребрик показала, как она перезагружает себя – ведущая убежала в горы

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась милыми семейными фотографиями. Популярная телезвезда показала, как она перезагружается, и поделилась фотографиями, где ее можно увидеть вместе с дочерьми.

Соответствующие фотографии Лилия Ребрик разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинская актриса рассказала о том, как она перезагружается благодаря отдыху. По словам Лилии Ребрик, очень важно всегда подкармливать свою "батарейку", чтобы она не садилась.

"Надо перезагружаться! Подкармливать свою батарейку, не давать ей сесть! Я энергию восстанавливаю с семьей — лучший заряд моего внутреннего павербанка. Но у каждого свои методы восстановления. Кому-то надо побыть наедине, выспаться, пробежать 10 км, походить в лесу.. Пусть даже это прогулка в парке — а это уже подзарядка", — написала Лилия Ребрик.

Пользователи сети Instagram и подписчики украинской актрисы не смогли промолчать, увидев эту публикацию. Поэтому под семейными фотографиями Лилии Ребрик про отдых в горах начали появляться разного характера комментарии о том, как люди любят Карпаты.

Карпаты — лучшая подзарядка! Мечтаю о походе в горы с детьми. Четверо детей дома перезаряжаться не дают

Карпаты очень красиво, наша Украина — лучшая страна. Всем хорошего дня, Дикосемейка

Обожаю наши Карпаты! Действительно, мощный перезаряд и энергия, чтобы дальше двигаться!

Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Лилии Ребрик. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Лилия Ребрик обратилась к своему ребенку.

Ранее мы рассказывали, что украинская телезвезда Лилия Ребрик показала милую фотографию со своими родителями.

Также мы сообщали о том, что актриса и ведущая Лилия Ребрик высказалась о критике в ее адрес относительно внешнего вида.