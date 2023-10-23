Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лилия Ребрик рассказала, как дочери отреагировали на ее третью беременность arrow

Лилия Ребрик рассказала, как дочери отреагировали на ее третью беременность

23 октября 2023 14:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лилия Ребрик рассказала, как дочери отреагировали на ее третью беременность
Телеведущая Лилия Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик ожидает третьего ребенка. Звезда призналась, что пока не знает пол будущего малыша, но ее старшие дочери не могут дождаться нового члена семьи.

О самочувствии и дочках звезда рассказала в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Лилия Ребрик до сих пор не узнала пол будущего ребенка

42-летняя Ребрик рассказали, что старшие дочери, 11-летняя Диана и 5-летняя Полина, даже придумали прозвище малышу.

 

Телеведущая Лили Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
Телеведущая Лилия Ребрик с дочерьми. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

 

Телеведущая Лилия Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
Телеведущая Лилия Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

 

Телеведущая Лилия Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/
Телеведущая Лилия Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

"Так она окрестила будущего ребенка. Каждый вечер и каждое утро целует животик, разговаривает с ним, перебирает свои игрушки и говорит: "Как хорошо, что я эту игрушку берегла, маленький братик или сестричка будет играть". Старшая, Диана, — более опытная в этих вопросах, она уже знает, что ждать придется долго и объясняет это Поле", — поделилась Лилия Ребрик.

Звезда отметила, что сама стала спокойнее, медленнее и меньше волнуется. Но токсикоз, который мучил Лилию в предыдущие две беременности, и на этот раз также сказывается.

Ранее Ребрик ответила хейтерам, которые травят ее с мужем за третью беременность.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась радостной новостью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме