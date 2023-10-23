Лилия Ребрик рассказала, как дочери отреагировали на ее третью беременность

Телеведущая Лилия Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик ожидает третьего ребенка. Звезда призналась, что пока не знает пол будущего малыша, но ее старшие дочери не могут дождаться нового члена семьи.

О самочувствии и дочках звезда рассказала в социальной сети Instagram.

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42-летняя Ребрик рассказали, что старшие дочери, 11-летняя Диана и 5-летняя Полина, даже придумали прозвище малышу.

Телеведущая Лилия Ребрик с дочерьми. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Телеведущая Лилия Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

Телеведущая Лилия Ребрик с семьей. Фото: instagram.com/liliia.rebrik/

"Так она окрестила будущего ребенка. Каждый вечер и каждое утро целует животик, разговаривает с ним, перебирает свои игрушки и говорит: "Как хорошо, что я эту игрушку берегла, маленький братик или сестричка будет играть". Старшая, Диана, — более опытная в этих вопросах, она уже знает, что ждать придется долго и объясняет это Поле", — поделилась Лилия Ребрик.

Звезда отметила, что сама стала спокойнее, медленнее и меньше волнуется. Но токсикоз, который мучил Лилию в предыдущие две беременности, и на этот раз также сказывается.

Ранее Ребрик ответила хейтерам, которые травят ее с мужем за третью беременность.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась радостной новостью.