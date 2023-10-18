Осадча засудила хейтерів через вагітну Ребрик — суть скандалу

Телеведуча Катя Осадча на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська телезірка та ведуча вокального шоу "Голос країни" Катя Осадча порушила тему хе йту. Жінка актора Юрія Горбунова розповіла про те, що зараз відбувається між українцями, і згадала критику на адресу ведучої Лілії Ребрик, яка зараз чекає на дитину, та співачки Світлани Тарабарової.

Відповідною публікацією Катя Осадча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Відношення до хейту

Ведуча зазначила, що на агресію ворога український народ відповідає критикою всередині країни. Та Катя Осадча вірить, що далеко не всі українці такі агресивні.

"Вірю, що не всі агресивні, та людина, що розважлива, що аналізує і вихована, просто менше пише в соцмережах коментарі й не має звичку хамити незнайомим людям, чи писати про них позаочі образи, але ми маємо великий прошарок людей, які так можуть і роблять це", — зазначила Катя Осадча.

Публікація зі сторінки Каті Осадчої. Фото: скриншот з Instagram

Виживання Світлани Тарабарової

Далі вона навела приклад, який точно її переконав у тому, яка агресія зараз панує серед людей. Зокрема, Катя Осадча розповіла про інтерв’ю співачки Світлани Тарабарової, яка казала про те, що її сім’ї довелося продати будинок, щоб вижити.

"Жахлива ситуація, немає заробітків, війна, троє маленьких дітей, все це для людини та родини біда. Реакції в соцмережах на допис: "Теж мені проблема, багатьом ще гірше", "то навіщо народжувала третю дитину", "можна подумати найбідніші", "ох, давайте пожаліємо, може збір відкриємо". Тобто, людина не має права на життєву свою історію, вона не просить гроші, вона не просить, щоб її пожаліли, просто розповіла факт з життя та отримала хейт просто за те, що вона є", — також додала ведуча.

Вагітність Лілії Ребрик

Вона розповіла і про Лілію Ребрик, яка зараз вагітна третьою дитиною та отримує критику за це. За словами Каті Осадчої, люди в соцмережах одразу ж почали казати про те, що Лілія завагітніла нібито для уникнення мобілізації.

Вагітна ведуча Лілія Ребрик зі своєю сім'єю. Фото: скриншот з Instagram

"Тут накинулися, що нині народжувати третю дитину — це тільки для того, щоб уникнути мобілізації, інших варіантів дописувачі-хейтери не припускають, тобто, якщо ти маєш популярність і впізнаваність в Україні, не дай Боже тобі завагітніти третьою дитиною, адже з перших тижнів вагітності, раніше за УЗД, тобі потрібен візит до психоаналітика, щоб не збожеволіти від хейту", — також написала Катя Осадча.

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