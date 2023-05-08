Лилия Ребрик в свой 42-й день рождения рассказала, какой она хочет подарок

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik

Сегодня, 8 мая, актриса кино и театра, телеведущая Лилия Ребрик отмечает день рождения. Ей исполнилось 42 года. Артистка поделилась с поклонниками восприятием праздника во время войны после очередной массированной атаки россиян на Украину.

Также в своем Instagram Ребрик рассказала, что для нее лучший подарок на именины.

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Желание телеведущей

Главная мечта звездной именинницы не сильно отличается от мечты украинцев — победа и восстановление страны.

"День рождения после еще одной тревожной ночи… Мне не хочется праздников, подарков и букетов цветов. Мне хочется Победы, мира, спокойствия. В войну совсем иначе воспринимаешь жизнь. Ценишь ее. Любишь еще крепче. Чувствуешь себя живее, чем когда-либо. Спасибо тому, кто выборол в самом аду каждый прожитый день. Час. Минуту", — написала ведущая.

Лилия Ребрик вспомнила, что в 2022 году в этот день она впервые с начала полномасштабной войны надела платье, подаренное ее мужем, Андреем Диким.

"Эти ощущения я сохраню на всю жизнь. Потому что это платье — не о празднике. И не о цветущей майской весне. Оно — о нашей непокорности, о нашем "при всем", о том, что "если живы, то надо жить". Символ веры в Победу. Надежды. Женственности. Ощущение дома, мира, спокойствия. Забытые ощущения…", — поделилась Лилия Ребрик.

Также телеведущая подчеркнула, что лучшим подарком для нее будет поддержка проекта "Непокоренная" от благотворительного фонда. Это отдельный сбор на нужды женщин, потерявших дом, которые сами спасали детей и стариков, а теперь без поддержки они строят жизнь заново.

Свой день рождения Лилия Ребрик начала в эфире шоу "Утра Дома" на телеканале "Дом". Актриса стала ведущей государственного телеканала в прошлом году после того, как канал "Украина", на котором она долгое время работала, прекратил свое существование в июле 2022-го.

Напомним, ранее мы писали, что перед войной Ребрик приобрела с мужем недвижимость. Также мы рассказывали, что Лилия Ребрик отреагировала на критику в соцсетях по поводу ее внешнего вида.