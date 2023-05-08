Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Лилия Ребрик в свой 42-й день рождения рассказала, какой она хочет подарок arrow

Лилия Ребрик в свой 42-й день рождения рассказала, какой она хочет подарок

8 мая 2023 15:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Лилия Ребрик в свой 42-й день рождения рассказала, какой она хочет подарок
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик. Фото: Instagram/liliia.rebrik
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сегодня, 8 мая, актриса кино и театра, телеведущая Лилия Ребрик отмечает день рождения. Ей исполнилось 42 года. Артистка поделилась с поклонниками восприятием праздника во время войны после очередной массированной атаки россиян на Украину.

Также в своем Instagram Ребрик рассказала, что для нее лучший подарок на именины.

Читайте также:

Желание телеведущей

Главная мечта звездной именинницы не сильно отличается от мечты украинцев — победа и восстановление страны.

"День рождения после еще одной тревожной ночи… Мне не хочется праздников, подарков и букетов цветов. Мне хочется Победы, мира, спокойствия. В войну совсем иначе воспринимаешь жизнь. Ценишь ее. Любишь еще крепче. Чувствуешь себя живее, чем когда-либо. Спасибо тому, кто выборол в самом аду каждый прожитый день. Час. Минуту", — написала ведущая.

Лилия Ребрик вспомнила, что в 2022 году в этот день она впервые с начала полномасштабной войны надела платье, подаренное ее мужем, Андреем Диким.

"Эти ощущения я сохраню на всю жизнь. Потому что это платье — не о празднике. И не о цветущей майской весне. Оно — о нашей непокорности, о нашем "при всем", о том, что "если живы, то надо жить". Символ веры в Победу. Надежды. Женственности. Ощущение дома, мира, спокойствия. Забытые ощущения…", — поделилась Лилия Ребрик.

Также телеведущая подчеркнула, что лучшим подарком для нее будет поддержка проекта "Непокоренная" от благотворительного фонда. Это отдельный сбор на нужды женщин, потерявших дом, которые сами спасали детей и стариков, а теперь без поддержки они строят жизнь заново.

Свой день рождения Лилия Ребрик начала в эфире шоу "Утра Дома" на телеканале "Дом". Актриса стала ведущей государственного телеканала в прошлом году после того, как канал "Украина", на котором она долгое время работала, прекратил свое существование в июле 2022-го.

Напомним, ранее мы писали, что перед войной Ребрик приобрела с мужем недвижимость. Также мы рассказывали, что Лилия Ребрик отреагировала на критику в соцсетях по поводу ее внешнего вида.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас