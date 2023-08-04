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Линдси Лохан похвасталась фигурой через две недели после родов

4 августа 2023 14:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Линдси Лохан похвасталась фигурой через две недели после родов
Актриса Линдиси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Линдси Лохан продемонстрировала, как изменилась ее фигура после родов. Звезда поделилась впечатлениями от материнства.

Фото знаменитость опубликовала в своем Instagram.

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Гордая мама

Актриса Линдси Лохан две недели назад родила первенца. Отец мальчика — ее муж, финансит Бадер Шаммас. Сын Лохан появился на свет в Дубае. Малышу дали имя Луай. Это арабское имя, означающее "щит или защитник".

 

Актриса Линдиси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/

"Я так горжусь тем, что это тело смогло достичь в течение этих месяцев беременности, а сейчас, восстановление. Рождение ребенка — самая большая радость в мире!", – поделилась актриса.

На снимке Линдси позирует в топе и шортах, очевидно, из ее коллекции белья для молодых мам.

37-летняя звезда вышла замуж за Шамаса в 2022 году.

Линдси стремительно прославилась своими ролями в таких фильмах, как "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Дряные девченки". Она пережила борьбу с зависимостями и проблемы со своими родителями, Майклом и Диной Лохан.

Однако звезда смогла самостоятельно изменить свою жизнь после многих лет драм и реабилитационных заведений.

Напомним, Линдси Лохан рассказала, как она будет возвращаться к съемкам фильмов после родов.

Ранее Линдси Лохан показала, как оформила детскую для своего первенца.

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