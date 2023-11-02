Ліндсі Лохан та зірки стрічки "Погані дівчиська" повернулись до своїх ролей — відео
Американські акторки Ліндсі Лохан, Аманда Сейфрід та Лейсі Чаберт повернулися до своїх культових ролей з фільму "Погані дівчиська". Єдиною, хто проігнорувала зйомки рекламного ролика однієї з найбіліших мереж супермаркетів у США, стала Рейчел Мак-Адамс.
Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Walmart.
Повернення до своїх ролей
За сюжетом ролика героїні навіть через 20 років, як і раніше, стурбовані тим, як бути крутими та популярними. Щочетверга вони, як і раніше, носять рожевий колір. Разом із ними це роблять і їхні доньки.
Новою королевою школи тепер виступає дочка Гретхен, вічно незадоволена своєю енергійною матір'ю. Наївна і дурна Карен, як з'ясовується з відео, стала репортером на телебаченні. А Кейді працює фахівцем з виховної роботи все в тій же школі. Вона тепер стикається з зарозумілістю та неприємними коментарями вже не Реджини, а її дочки-підлітка.
У відео також можна побачити інших артистів із картини 2004 року, наприклад, Денієла Францезе та Раджива Сурендру.
"Було так приємно знову бути разом після стільки років", — прокоментувала вихід реклами Лохан.
Вже відзняли рімейк
Ролик занурює глядачів у атмосферу "Поганих дівчиськ" саме напередодні виходу рімейк фільму. Його реліз заплановано на 12 січня 2024 року. Нова картина представить нових героїнь у виконанні Енгаурі Райс, Аулії Кравальо та Рене Рапп. Щодо Рейчел Мак-Адамс, вона не бере жодної участі в промо майбутньої стрічки.
Оригінальні "Погані дівчиська" вийшли на екрани 2004 року. Режисером фільму виступив Майк Вотерс, сценарій написали Тіна Фей та Розалінд Вайзмен. Щодо Рейчел Мак-Адамс, вона не бере жодної участі в промо майбутньої стрічки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Ліндсі Лохан похизувалась фігурою через два тижні після пологів. Також ми розповідали, що Лохан та Лі Кертіс повернулись до зйомок відомого фільму.
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