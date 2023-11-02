Ліндсі Лохан та зірки стрічки "Погані дівчиська" повернулись до своїх ролей — відео

Кадр з фільму "Погані дівчиська". Фото: Google

Американські акторки Ліндсі Лохан, Аманда Сейфрід та Лейсі Чаберт повернулися до своїх культових ролей з фільму "Погані дівчиська". Єдиною, хто проігнорувала зйомки рекламного ролика однієї з найбіліших мереж супермаркетів у США, стала Рейчел Мак-Адамс.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Walmart.

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Повернення до своїх ролей

За сюжетом ролика героїні навіть через 20 років, як і раніше, стурбовані тим, як бути крутими та популярними. Щочетверга вони, як і раніше, носять рожевий колір. Разом із ними це роблять і їхні доньки.

Новою королевою школи тепер виступає дочка Гретхен, вічно незадоволена своєю енергійною матір'ю. Наївна і дурна Карен, як з'ясовується з відео, стала репортером на телебаченні. А Кейді працює фахівцем з виховної роботи все в тій же школі. Вона тепер стикається з зарозумілістю та неприємними коментарями вже не Реджини, а її дочки-підлітка.

У відео також можна побачити інших артистів із картини 2004 року, наприклад, Денієла Францезе та Раджива Сурендру.

"Було так приємно знову бути разом після стільки років", — прокоментувала вихід реклами Лохан.

Вже відзняли рімейк

Ролик занурює глядачів у атмосферу "Поганих дівчиськ" саме напередодні виходу рімейк фільму. Його реліз заплановано на 12 січня 2024 року. Нова картина представить нових героїнь у виконанні Енгаурі Райс, Аулії Кравальо та Рене Рапп. Щодо Рейчел Мак-Адамс, вона не бере жодної участі в промо майбутньої стрічки.

Оригінальні "Погані дівчиська" вийшли на екрани 2004 року. Режисером фільму виступив Майк Вотерс, сценарій написали Тіна Фей та Розалінд Вайзмен. Щодо Рейчел Мак-Адамс, вона не бере жодної участі в промо майбутньої стрічки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ліндсі Лохан похизувалась фігурою через два тижні після пологів. Також ми розповідали, що Лохан та Лі Кертіс повернулись до зйомок відомого фільму.