Линдси Лохан и звезды ленты "Дрянные девчонки" вернулись к своим ролям — видео

Кадр из фильма "Дрянные девчонки". Фото: Google

Американские актрисы Линдси Лохан, Аманда Сейфрид и Лэйси Чаберт вернулись к своим культовым ролям из фильма "Дрянные девчонки". Единственной, кто проигнорировал съемки рекламного ролика одной из самых белых сетей супермаркетов в США, стала Рэйчел Мак-Адамс.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Walmart.

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Возвращение к своим ролям

По сюжету ролика героини даже спустя 20 лет по-прежнему озабочены тем, как быть крутыми и популярными. Каждый четверг они по-прежнему носят розовый цвет. Вместе с ними это делают и их дочери.

Новой королевой школы теперь выступает дочь Гретхен, вечно недовольная своей энергичной матерью. Наивная и глупая Карен, как выясняется в видео, стала репортером на телевидении. А Кейди работает специалистом по воспитательной работе все в той же школе. Она теперь сталкивается с самомнением и неприятными комментариями уже не Реджины, а ее дочери-подростка.

В видео также можно увидеть других артистов с ленты 2004 года, например Дэниела Францезе и Раджива Сурендру.

"Было так приятно снова быть вместе после столько лет", — прокомментировала выход рекламы Лохан.

Уже сняли римейк

Ролик погружает зрителей в атмосферу "Дрянных девчонок" именно накануне выхода римейк фильма. Его релиз намечен на 12 января 2024 года. Новая картина представит новых героинь в исполнении Энгаури Райс, Аулии Кравальо и Рене Рапп. Относительно Рэйчел Мак-Адамс, она не участвует в промо будущей ленты.

Оригинальные "Дрянные девчонки" вышли на экраны в 2004 году. Режиссером фильма выступил Майк Уотерс, сценарий написали Тина Фэй и Розалинд Уайзмен. Относительно Рэйчел Мак-Адамс, она не участвует в промо будущей ленты.

Напомним, ранее мы писали, что Линдси Лохан похвасталась фигурой через две недели после родов. Также мы рассказывали, что Лохан и Ли Кертис вернулись к съемкам фильма.