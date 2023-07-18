Линдси Лохан впервые стала мамой

Актриса Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan/

Актриса Линдсей Лохан родила первенца. Отец мальчика — ее муж, финансит Бадер Шаммас.

Об этом пишет Daily Mail.

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37-летняя звезда, вышедшая замуж за Шамаса в 2022 году, назвала своего сына Луай. Семья в восторге от пополнения. Об этом сообщил представитель звезды.

Ребенок родился в Дубае, где живет пара. Луай — это арабское имя, которое означает "щит или защитник". Члены семьи Линдси вскоре поедут в Дубай, чтобы встретиться с мальчиком.

Линдсей стремительно прославилась благодаря своими ролями в таких фильмах, как "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Дряные девчонки". Она пережила борьбу с зависимостями и проблемами со своими родителями, Майклом и Диной Лохан.

Однако звезда смогла самостоятельно изменить свою жизнь после многих лет драм и реабилитационных заведений.

Напомним, Линдси Лохан показала подписчикам, как обустроила его детскую комнату.

Ранее стало известно, как Линдси Лохан будет возвращаться к съемкам фильмов после родов.