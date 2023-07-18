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Спокуслива Меган Фокс вразила відвертою фотосесією у диких джунглях

18 липня 2023 12:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Спокуслива Меган Фокс вразила відвертою фотосесією у диких джунглях
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Меган Фокс поділилася черговою порцією спокусливих фото. Зірка у зеленому бікіні влаштувала зйомку в стилі диких джунглів.

Світлини Фокс запостила у своєму Instagram.

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Дерева кличуть

37-річна актриса, яка нещодавно продемонструвала нове татуювання, виглядала неймовірно, позуючи в крихітному зеленому бікіні в пишному лісі.

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Дерева кличуть мене по імені", — підписала фото Меган.

Раніше видання People повідомляло, що Меган Фокс та її наречений Machine Gun Kelly проходили терапію після того, як у їхніх стосунках настали важкі части. Актриса та репер намагалися врятувати свій роман після того, як пішли чутки про розрив.

"Вони все ще працюють над своїми стосунками, тому що їхнє кохання було справжнім", — розповіло джерело Us Weekly.

Меган є мамою трьох синів від шлюбу з колишнім чоловіком Брайаном Остіном Гріном.

Нагадаємо, наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly показав свою дочку-татуювальницю.

Раніше стало відомо, що акторка Меган Фокс та її наречений Machine Gun Kelly відклали своє весілля. Пара намагається врятувати стосунки.

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