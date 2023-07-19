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Лесная нимфа: Меган Фокс снялась в своей откровенной фотосессии

19 июля 2023 12:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лесная нимфа: Меган Фокс снялась в своей откровенной фотосессии
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Меган Фокс не перестает поражать фолловеров. Звезда примерила очередной провокационный образ.

Фотографиями поделилась в своем Instagram.

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Новая съемка Фокс получилась едва ли не самой откровенной из всех, что она делала. На фото звезда "Трансформеров" позирует в мокром платье без нижнего белья.

"Солнце Тельца в четвертом доме", — подписала она фото.

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

а самом скромном снимке из фотосессии изображены пальцы на ногах Меган, которые она погрузила в пруд.

На выходных Меган поделилась похожей сексуальной съемкой, которая вызвала восторг у ее жениха Machine Gun Kelly.

"Если так выглядит дикое животное, я бы позволил ему растерзать меня", — написал он в комментариях.

Ранее издание People сообщало, что пара проходила терапию после того, как в их отношениях наступили трудные времена.

Слухи об этом пошли после того, как Меган загрузила в Instagram загадочный пост с цитатой о "нечестности" и удалила со своей страницы фото своего кавалера-рэпера.

Напомним, в этом году певица Loreen стала во второй раз победительницей песенного конкурса "Евровидение". Артистка в ярких образах снялась в фотосессии для известного глянца.

Ранее Меган Фокс показала роскошные формы во время откровенной фотосессии. Звезда в одном купальнике залезла на дерево, где позировала в соблазнительных позах.

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