Лесной пожар: Даша Цветкова поразила соблазнительной фотосессию со спичкой в зубах

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогерша Даша Квиткова порадовала поклонников очередной фотосессией. Красавица снялась в стильном платье и с интересным реквизитом.

Снимками Квиткова поделилась в Instagram.

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Блогер Даша Квиткова удивила соблазнительной съемкой: звезда примеряла прозрачное платье, сделала высокий хвост, а образ дополнила горящей спичкой.

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Как тебе удается усмирить меня — лесной пожар, так, что я растекаюсь кротким потоком. "Молко и Мед", — подписала фото строчкой поэтессы Рупи Каур, Квиткова.

Подписчики засыпали звезду комплиментами, назвав ее "лучшей" и сравнив с актрисой Мэрилин Монро.

Девушка раньше попросила не приписывать ей романы с разными мужчинами, пока она сама не сообщит об этом.

"С мужчинами, с которыми меня можно увидеть и с которыми я общаюсь, меня ничего не объединяет, кроме общения и дружбы. Ими я точно не заполняю ничего. Давайте сделаем так: пока вы лично от меня не увидите какого-нибудь подтверждения чего-нибудь — не приписывайте мне романов. Я буду благодарна за понимание", — подчеркнула Квиткова.

Никита Добрынин и Даша Квиткова развелись этим летом. Экс-возлюбленные познакомились во время проекта "Холостяк-9", в котором победила Квиткова. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а через год у них родился сын Лев.

Ранее Даша Квиткова рассказала о своем таинственном исчезновении.

Напомним, Даша Квиткова поделилась с подписчиками мыслями относительно того, какое будущее ждет ее с бывшим мужем.