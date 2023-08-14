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Лесной пожар: Даша Квиткова поразила соблазнительной фотосессией со спичкой в зубах

14 августа 2023 16:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Лесной пожар: Даша Цветкова поразила соблазнительной фотосессию со спичкой в зубах
Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Блогерша Даша Квиткова порадовала поклонников очередной фотосессией. Красавица снялась в стильном платье и с интересным реквизитом.

Снимками Квиткова поделилась в Instagram.

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Блогер Даша Квиткова удивила соблазнительной съемкой: звезда примеряла прозрачное платье, сделала высокий хвост, а образ дополнила горящей спичкой.

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

 

Блогер Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

"Как тебе удается усмирить меня — лесной пожар, так, что я растекаюсь кротким потоком. "Молко и Мед", — подписала фото строчкой поэтессы Рупи Каур, Квиткова.

Подписчики засыпали звезду комплиментами, назвав ее "лучшей" и сравнив с актрисой Мэрилин Монро.

Девушка раньше попросила не приписывать ей романы с разными мужчинами, пока она сама не сообщит об этом.

"С мужчинами, с которыми меня можно увидеть и с которыми я общаюсь, меня ничего не объединяет, кроме общения и дружбы. Ими я точно не заполняю ничего. Давайте сделаем так: пока вы лично от меня не увидите какого-нибудь подтверждения чего-нибудь — не приписывайте мне романов. Я буду благодарна за понимание", — подчеркнула Квиткова.

Никита Добрынин и Даша Квиткова развелись этим летом. Экс-возлюбленные познакомились во время проекта "Холостяк-9", в котором победила Квиткова. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, а через год у них родился сын Лев.

Ранее Даша Квиткова рассказала о своем таинственном исчезновении.

Напомним, Даша Квиткова поделилась с подписчиками мыслями относительно того, какое будущее ждет ее с бывшим мужем.

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