Цветочная нота в духах, подходящая почти всем: стоит оценить этим летом

Красивый флакон с духами. Фото: magnific

Ландыш — это особенный цветок в мире парфюмерии. Его аромат ассоциируется с чистотой, легкостью и настоящей элегантностью. Интересно, что в природе получить масло из ландыша невозможно. Парфюмеры создают этот запах искусственно, смешивая различные компоненты. Поэтому каждый парфюм с этой нотой звучит по-своему: где-то чувствуется зелень и прохлада, а где-то — пудровая мягкость.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Эта нота имеет богатую историю. Кристиан Диор обожал ландыши и даже украшал ими платья своих моделей. Сегодня этот цветочный мотив снова становится очень популярным. Современные духи с ландышем прекрасно подходят для жарких летних дней.

Духи, которые стоит попробовать этим летом

Dior, Diorissimo Eau de Toilette

Это классика. Аромат напоминает корзину свежих цветов утренним летним днем. Он очень стойкий и хорошо раскрывается на коже.

Aerin, Mediterranean Honeysuckle

Сочетание ландыша с жасмином и цитрусовыми дарит ощущение морского побережья. Идеально подходит для жары.

Acqua di Parma, Lily of the Valley

Легкий и солнечный аромат. В нем ярко ощущается грейпфрут и бергамот. Он легкий, словно белое хлопковое платье.

Loewe, Aire Anthesis

Универсальный аромат для отпуска. В нем слышно ландыш, розу и немного амбры. Он навевает мысли о море и теплом солнце.

Floris, Lily

Сдержанный и очень элегантный вариант. Он звучит максимально близко к коже, оставляя едва заметный приятный шлейф.

Cartier, Pur Muguet

Очень чистый аромат. Он напоминает цветы после дождя. Зеленые ноты делают его свежим и современным.

Byredo, Inflorescence

Подойдет тем, кто не любит слишком насыщенные цветочные духи. Это легкий и приятный аромат диких цветов.

Frédéric Malle, Synthetic Nature

Смелый выбор для любителей зеленых нот. Здесь базилик и пачули сочетаются с ландышем, создавая интересный и невесомый эффект.

Каждый из этих ароматов дарит ощущение обновления. Летом, когда хочется чего-то чистого и спокойного, ландыш становится лучшим выбором.

