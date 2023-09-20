"Люблю свое тело": "Мисс Украина Вселенная" ответила хейтерам

Модель и "Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Мисс Украина Вселенная-2023", модель Ангелина Усанова столкнулась с критикой ее фигуры. Девушка ответила хетерам и рассказала о любви к себе.

Об этом Ангелина рассказала в соцсети.

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По словам модели, в последнее время она получила как много хороших, так и негативных комментариев. За положительные она искренне благодарна — потому что теплые слова поднимают ее дух. Отрицательные комментарии касались ее фигуры.

"Я искренне уверена в том, что человек, безусловно любящий себя и свое тело, никогда не скажет плохого о теле другого человека! Я — свое тело люблю. Обожаю! Свою фигуру, свой рост и параметры, свои черты лица...Каждый день я работаю над своим телом, занимаясь разными видами физической активности, и прежде всего я делаю это не для того, чтобы объем моей талии составлял конкретное количество сантиметров, а потому, что люблю свое тело. Мое тело — мой ДОМ, и я забочусь о том, чтобы оно было здоровым, сильным и красивым: мое питание растительное и чистое, я вообще не употребляю алкоголь или сахар, в моем рационе нет фаст-фуда, я слежу за гигиеной сна, мой день начинается с медитации, растяжки, занятия с тренером",— говорит модель.

Девушка искренне верит в то, что красота — это здоровье. Она относится к своему телу с любовью, без жестокой критики, ведь его подарила ей его природа, а она лучше знает, что такое красота.

Модель и "Мисс Украина Вселенная" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Я призываю вас: достаточно сравнивать женщин, искать недостатки в их телах и унижать женские фигуры! Хватит! Это не сделает мир лучше, а если это не делает мир лучше — зачем вообще тратить на это свою энергию? Давайте любить самое ценное, что у нас есть — наше тело, таким как оно есть, а также уважать друг друга", — говорит модель.

Напомним, трансгендера, которая поедет на "Мисс Вселенную", захейтили в сети.

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